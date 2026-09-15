Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Την πορεία υλοποίησης του κυβερνητικού σχεδιασμού για τον πρωτογενή τομέα, την υδατική ασφάλεια, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, παρουσίασε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χρίστος Σενέκης, στα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας.

Ο Υπουργός υπογράμμισε τη βούλησή του για μια στενή και εποικοδομητική συνεργασία με τη Βουλή, σημειώνοντας ότι η παρουσίασή του επικεντρώθηκε στις τρέχουσες εξελίξεις, τις προκλήσεις και τα επόμενα βήματα που απαιτούνται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας του τομέα.

Στη διάρκεια της παρουσίασης τονίστηκε ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με άξονες την πράσινη και γαλάζια ανάπτυξη, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ειδικότερα, υπογραμμίστηκε ότι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2020 ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2025 με πλήρη απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, φτάνοντας τα €338,4 εκατ., ενώ σήμερα βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τη στήριξη και τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα αποτελεί το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023–2027.

Παράλληλα, υλοποιείται η επικαιροποιημένη Στρατηγική για τον Πρωτογενή Тоμέα με 11 δράσεις προϋπολογισμού €109,3 εκατ. με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029, η οποία σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου αναμένεται να δημιουργήσει πρόσθετη οικονομική δραστηριότητα €138,6 εκατ. και περίπου 1.370 νέες θέσεις εργασίας.

Ταυτόχρονα, ο κ. Σενέκης ανέφερε ότι έχουν προχωρήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην καλύτερη στόχευση των πολιτικών και στην απλούστευση της εξυπηρέτησης των παραγωγών.

Μεταξύ των μεταρρυθμίσεων που ξεχωρίζουν είναι:

• Η ουσιαστική λειτουργία του Μητρώου Γεωργών για τη διοχέτευση της στήριξης στους πραγματικούς επαγγελματίες.

• Η ετοιμασία Οδηγού Αδειοδότησης γεωργικών και κτηνοτροφικών μονάδων.

• Η λειτουργία Γραφείων Γεωργού σε όλες τις επαρχίες για τη μείωση της γραφειοκρατίας.

• Η θεσμοθέτηση Εθνικού Σήματος Πιστοποίησης Ποιότητας για τα κυπριακά προϊόντα.

Οι πέντε βασικές προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο

Κατά την ομιλία του, ο Υπουργός έθεσε τις πέντε βασικές προτεραιότητες πάνω στις οποίες θα κινηθεί το Υπουργείο το αμέσως επόμενο διάστημα.

Βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα: Έμφαση στη στήριξη της παραγωγής, την προώθηση των επενδύσεων και την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.

Ενίσχυση της υδατικής ασφάλειας: Διαμόρφωση ενός ανθεκτικού συστήματος διαχείρισης νερού για τη γεωργία και την ύδρευση.

Ανθεκτικότητα της κτηνοτροφίας: Έμφαση στην επόμενη ημέρα μετά την κρίση του αφθώδους πυρετού, την ανασύσταση των μονάδων και την περαιτέρω στήριξη της αιγοπροβατοτροφίας για τη διασφάλιση του χαλουμιού ΠΟΠ.

Βιώσιμη ανάπτυξη αλιείας και υδατοκαλλιέργειας: Στήριξη των παράκτιων κοινοτήτων, εκσυγχρονισμός των λιμενικών υποδομών και παράλληλη προστασία των θαλάσσιων πόρων.

Προετοιμασία για την επόμενη ημέρα: Επένδυση στους νέους αγρότες, την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία, καθώς και έγκαιρη διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ μετά το 2027.

Αναθεώρηση της κατανομής νερού για αγρότες

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο φλέγον ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, η βελτίωση της υδρολογικής εικόνας εντός του 2026 επέτρεψε ήδη από τον Ιούνιο την διάθεση πρόσθετων 3,5 εκατ. κ.μ. νερού για άρδευση.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τα νεότερα δεδομένα, ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι καταθέτει στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου πρόταση για τη διάθεση νέων, πρόσθετων ποσοτήτων νερού στους γεωργούς για το 2026, χωρίς όμως να τίθεται σε κίνδυνο η υδατική ασφάλεια της χώρας.

Παρά την εξέλιξη αυτή, που δίνει σημαντική ανάσα στον αγροτικό κόσμο, τονίστηκε ότι η μακροπρόθεσμη πολιτική δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από τις βροχοπτώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται το Εθνικό Επενδυτικό Πλάνο Υδάτων με πέραν των 90 έργων ύψους €1,2 δισ., ενώ πρόσφατα επικαιροποιήθηκε ο σχεδιασμός για τέσσερις νέες μόνιμες μονάδες αφαλάτωσης (Δεκέλεια, Αγία Θέκλα, Πόλη Χρυσοχούς και Ανατολική Λεμεσό) συνολικής επιπλέον δυναμικότητας 180.000 κ.μ. νερού ημερησίως. Παράλληλα, ενισχύεται η αξιοποίηση του ανακτημένου νερού, το οποίο καλύπτει ήδη το 37% των αρδευτικών αναγκών.