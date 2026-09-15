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Έρευνα για τον θάνατο 29χρονου άνοιξε στη Γαλλία η Γενική Επιθεώρηση της Αστυνομίας (IGPN), μετά από περιστατικό κατά το οποίο αστυνομικός φέρεται να τον έσπρωξε, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι.

Το συμβάν σημειώθηκε στην Καρκασόν, μετά από μουσικό φεστιβάλ στις 21 Ιουνίου. Ο 29χρονος, με το όνομα Γιουσούφ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε 13 ημέρες αργότερα.

Μέχρι τη δημοσιοποίηση του βίντεο η εισαγγελία της Καρκασόν ανέφερε ότι «με βάση την παρούσα κατάσταση της έρευνας, δεν υπάρχει (…) αιτιώδης σύνδεση μεταξύ των γεγονότων που καταγράφηκαν και του θανάτου που σημειώθηκε 13 ημέρες αργότερα. Έρευνα για τα αίτια του θανάτου διεξάγεται, ενώ η νεκροψία-νεκροτομή που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2026 απέκλεισε οποιονδήποτε ύποπτο τραυματισμό που να υποδηλώνει την παρέμβαση τρίτου προσώπου και έδειξε ως πιθανότερη την τοξική αιτία».

Ωστόσο μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο η εισαγγελία έχει παρέπεμψε την υπόθεση στο παράρτημα της IGPN στη Μασσαλία «για δικαστική έρευνα με αντικείμενο εκ προθέσεως άσκηση βίας από πρόσωπο που ασκεί δημόσια εξουσία».

Video has emerged of a French police officer violently throwing a 29-year-old homeless man named as Youssef E to the ground during a music festival.



Youssef died 13 days later, and a judicial investigation for "intentional violence" has been opened against the officer. pic.twitter.com/n5VDx43ILy — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 14, 2026

Μιλώντας στο BFMTV, ο αδελφός του θύματος, Χαμζά, ο οποίος κατέθεσε τη Δευτέρα, είπε «ο αδελφός μου δεν ήταν άστεγος. Είχε το δικό του δωμάτιο στο σπίτι των γονιών μας, το οποίο είναι 130 τετραγωνικά μέτρα. Δεν ήταν ούτε τοξικομανής. Είχε καπνίσει κάνναβη και είχε πιει με τους φίλους του στη Γιορτή της Μουσικής, αυτό ήταν όλο»

Είχε προηγηθεί η διαρροή από την εισαγγελία που έκανε λόγο για «γνωστό ιστορικό χρήσης πολλαπλών ουσιών» και ότι ο νεαρός ζούσε στον δρόμο από την ηλικία των 16 ετών.

«Ελπίζουμε η αστυνομική βία να σταματήσει στην Καρκασόν και σε ολόκληρη τη χώρα. Γνωρίζουμε τους αστυνομικούς της Καρκασόν, είναι εξαιρετικοί. Όταν βλέπουμε κάτι τέτοιο, αηδιάζουμε. Αηδιάζουμε για λογαριασμό τους και για τους υπόλοιπους αστυνομικούς» κατέληξε ο αδερφός του 29χρονου Γιουσούφ.

protothema.gr