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Η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, Μπετίνα Τραμπ, επιβεβαίωσε ότι μέρος των εξόδων για τον γάμο τους τον περασμένο Μάιο καλύφθηκε από τον Ρώσο ολιγάρχη Ούμαρ Κρεμλιόφ, ο οποίος διατηρεί στενές σχέσεις με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σε ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, την οποία υπογράφουν η ίδια με τον σύζυγό της, αναφέρεται ότι δύο από τις τρεις βραδιές των γαμήλιων εορτασμών, που πραγματοποιήθηκαν σε ιδιωτικό νησί στις Μπαχάμες, χρηματοδοτήθηκαν εν μέρει από τον Ούμαρ Κρεμλιόφ, Ρώσο ολιγάρχη που διατηρεί στενές σχέσεις με τον Πούτιν.

Η δήλωση δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, μετά το ρεπορτάζ του ερευνητικού δημοσιογραφικού οργανισμού ProPublica, σύμφωνα με το οποίο ο Κρεμλιόφ κατέβαλε «εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια» για τους εορτασμούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ως ιδιώτης και όχι ως μέλος της αμερικανικής κυβέρνησης, δεν παραβιάζει τον νόμο αποδεχόμενος δώρα από ξένο υπήκοο.

«Ο αγαπημένος μας φίλος Ούμαρ διοργάνωσε με μεγάλη γενναιοδωρία δύο απίστευτες βραδιές εορτασμών για εμάς ΜΕΤΑ τον γάμο μας. Ήταν ένα εξαιρετικά γενναιόδωρο γαμήλιο δώρο από έναν φίλο και κάτι για το οποίο ήμασταν και παραμένουμε απίστευτα ευγνώμονες», ανέφερε το ζευγάρι στη δήλωσή του.

Ωστόσο, οργανώσεις που παρακολουθούν ζητήματα δεοντολογίας υποστηρίζουν ότι η αποδοχή τόσο ακριβών δώρων από πρόσωπο που συνδέεται με ξένο αρχηγό κράτους δημιουργεί τουλάχιστον την εικόνα σύγκρουσης συμφερόντων, ακόμη και αν ο αποδέκτης δεν είναι υπάλληλος της αμερικανικής κυβέρνησης.

«Οι άνθρωποι δεν δίνουν απλώς εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε έναν τυχαίο γνωστό χωρίς να περιμένουν κάτι σε αντάλλαγμα», δήλωσε ο Τζόρνταν Λίμποβιτς, αντιπρόεδρος επικοινωνίας της οργάνωσης Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW). «Μπορεί κανείς να καταλάβει πώς (ο Πούτιν) θα χαιρόταν με όλη αυτή τη δημοσιότητα γύρω από το γεγονός ότι άνθρωποι του κύκλου του έρχονται πιο κοντά σε ανθρώπους του κύκλου του προέδρου», πρόσθεσε.

Εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για τον γάμο

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του ProPublica, το ζευγάρι παντρεύτηκε σε ένα ιδιωτικό νησί στις Μπαχάμες και στη συνέχεια πραγματοποίησε διήμερους εορτασμούς σε διαφορετικό νησί, η ενοικίαση του οποίου κοστίζει περίπου 100.000 δολάρια τη βραδιά.

Ο Κρεμλιόφ κάλυψε επίσης και άλλες δαπάνες για το πάρτι, μεταξύ των οποίων ένα σόου πυροτεχνημάτων κόστους περίπου 70.000 δολαρίων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

A Russian businessman with ties to Russian President Vladimir Putin financed celebrations in the Bahamas that immediately followed Donald Trump Jr.’s wedding to Bettina Anderson earlier this year. 🔗: https://t.co/PUTxeJ3L6E pic.twitter.com/JLhGUEo0KK — The Wall Street Journal (@WSJ) September 14, 2026

Ο Κρεμλιόφ βρίσκεται στην ηγεσία της Διεθνούς Ένωσης Πυγμαχίας (IBA), ενός οργανισμού που χρηματοδοτείται από τη ρωσική κρατική ενεργειακή εταιρεία Gazprom. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή είχε αναστείλει την αναγνώριση της IBA, μεταξύ άλλων και λόγω της αποτυχίας της να δηλώσει τις σχέσεις της με τον ρωσικό ενεργειακό κολοσσό.

Νωρίτερα φέτος, ο Κρεμλιόφ συμμετείχε σε αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε την Κίνα μαζί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος έχει επίσης απονείμει στον Κρεμλιόφ το Παράσημο Φιλίας, μία από τις σημαντικότερες κρατικές διακρίσεις της Ρωσίας, σύμφωνα με το ProPublica.

Εκπρόσωπος του Τραμπ Τζούνιορ δήλωσε στο ProPublica ότι οι δύο άνδρες είναι προσωπικοί φίλοι και ότι δεν έχουν «επαγγελματική σχέση».

Donald Trump Jr.'s Relationship With Umar Kremlev



In September 2025, Donald Trump Jr., the sitting president’s son, appeared onstage in Istanbul with Umar Kremlev, a Putin-linked Russian oligarch who runs the International Boxing Association. This was not a random encounter or… https://t.co/uqnnGqL0tS pic.twitter.com/WF41mXfxQD — Resolute Titan (@ResoluteTitan88) September 15, 2026

Παράλληλα, σε δήλωσή του προς το ProPublica, το γραφείο του Κρεμλιόφ ανέφερε ότι «ο κ. Κρεμλιόφ και ο κ. Τραμπ Τζούνιορ διατηρούν φιλικές σχέσεις». Σύμφωνα με την ίδια δήλωση, οι δύο άνδρες γνωρίστηκαν πριν από μερικά χρόνια.

Ο Κρεμλιόφ παρέστη σε μέρος των γαμήλιων εορτασμών, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Μεταξύ των καλεσμένων ήταν επίσης η κόρη του Αμερικανού προέδρου Ιβάνκα Τραμπ και ο σύζυγός της, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος έχει αναλάβει για λογαριασμό των ΗΠΑ διπλωματικές διαπραγματεύσεις για το Ιράν, τη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή.

Οι σκιές των σχέσεων με τη Ρωσία

Η οικογένεια και η προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ είχαν βρεθεί στο επίκεντρο αντιπαράθεσης για πιθανές σχέσεις με τη Ρωσία κατά τις προεδρικές εκλογές του 2016, γεγονός που οδήγησε στη διορισμό ειδικού εισαγγελέα και σε εκτεταμένη έρευνα.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της προεκλογικής εκστρατείας, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είχε οργανώσει συνάντηση στον Πύργο Τραμπ με Ρώσο πράκτορα, η οποία εξετάστηκε λεπτομερώς στο πλαίσιο της έρευνας.

Ο Λίμποβιτς της CREW υποστήριξε ότι είτε ο ίδιος ο πρόεδρος, ο οποίος είναι δισεκατομμυριούχος, είτε ο Τραμπ Τζούνιορ, η περιουσία του οποίου υπολογίζεται σε 300 εκατ. δολάρια από το Forbes, θα μπορούσαν να είχαν καλύψει εξ ολοκλήρου το κόστος του γάμου, αποφεύγοντας οποιαδήποτε υπόνοια σύγκρουσης συμφερόντων.

«Ο πατέρας του αξίζει δισεκατομμύρια, θα μπορούσε να πληρώσει τον λογαριασμό. Είναι ξεκάθαρο ότι απλώς δεν ήθελαν να πληρώσουν γι’ αυτό», δήλωσε ο Λίμποβιτς. «Δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για τις δεοντολογικές επιπτώσεις».

protothema.gr