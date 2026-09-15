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Με το βλέμμα στραμμένο στις πολιτικές εξελίξεις και τα ζητήματα της καθημερινότητας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μίλησε εφ’ όλης της ύλης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Plus. Ο Πρόεδρος επέμεινε στη θέση του για τη θωρακισμένη προεδρική λιμουζίνα, ξεκαθαρίζοντας ότι το θέμα δεν συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ αναφέρθηκε και στη διαρροή της σχετικής απόφασης. Παράλληλα, επανέλαβε ότι παραμένει «συναγερμικός», δεν άνοιξε τα χαρτιά του για τις προεδρικές εκλογές του 2028, αλλά τοποθέτησε τις αποφάσεις του εντός του 2027. Την ίδια ώρα, απάντησε στις επικρίσεις για τις σχέσεις του με τα κόμματα, αλλά και στον Φειδία Παναγιώτου για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, υπογραμμίζοντας ότι ο ίδιος θα ήθελε η μείωση να φτάσει ακόμη και στο 30% ή 40%.

«Νιώθω πάντα θωρακισμένος»

Ο Πρόεδρος ρωτήθηκε αν νιώθει σήμερα πιο θωρακισμένος με το καινούριο προεδρικό όχημα λαο απάντησε χαριτολογώντας πως νιώθει πάντα θωρακισμένος και δεν χρειαζόταν το καινούριο θωρακισμένο αυτοκίνητο. «Δεν ξέρω καν πότε θα έρθει», πρόσθεσε.

Δεν έκρυψε την ενόχληση του για μια προσπάθεια που, όπως είπε, έγινε για την απαξίωση του θεσμού του Προέδρου της Δημοκρατίας. Παρακολούθησε, είπε, στη συνέχεια τη συντριπτική πλειοψηφία στη Βουλή και αναρωτήθηκε γιατί έγινε όλο αυτός ο ντόρος.

Σε σχέση με την πρώτη του δήλωση επί του θέματος, ότι δεν γνώριζε για το νέο θωρακισμένο όχημα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε πως δεν θυμόταν ότι συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εξήγησε ότι στις συνεδρίες τα θέματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Από τη μία είναι τα θέματα που περνούν εύκολα και από την άλλη εκείνα που γίνεται συζήτηση. Το συγκεκριμένο δεν συζητήθηκε, υπογράμμισε. «Αν το συζητούσαμε δεν θα έλεγα αυτό που ανέφερα στην αρχή», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στη διάσταση της διαρροής, ένα ζήτημα που θεωρεί σοβαρό ως θέμα αρχής. «Είναι και ζήτημα σκοπιμότητας να διαρρεύσει κάτι… […] Για να χτυπηθώ εγώ».

Προεδρικές εκλογές και κόμματα

Όσον αφορά το ζήτημα της υποψηφιότητας του για επανεκλογή στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης επανέλαβε ότι όταν λάβει αποφάσεις θα το ανακοινώσει. Χρονικά τοποθετεί αυτή την εξέλιξη εντός του 2027.

Επισήμανε ότι σε μια εβδομάδα μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν προκλήσεις στο εσωτερικό. «Σκεφτείτε τι μήνυμα στέλνουμε στον κυπριακό λαό όταν συμπεριφερόμαστε από τώρα προεκλογικά», είπε χαρακτηριστικά.

Για ακόμα μια φορά, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι ήταν και παραμένει «συναγερμικός». Τόνισε ότι από δικής του πλευράς δεν έχει κανένα προσωπικό πρόβλημα με την ηγεσία ή τα στελέχη του ΔΗΣΥ, σημειώνοντας όμως πως από την άλλη πλευρά η όποια κριτική γίνεται είναι επί του προσωπικού και όχι σε ζητήματα πολιτικής ή θέματα ουσία.

Σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι με το ΕΛΑΜ έχει την επαφή που έχει και με τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα. Με το ΑΚΕΛ συζητά αλλά η φιλοσοφία τους είναι εντελώς διαφορετική. Για το ΔΗΚΟ, ανέφερε ότι από μόνος του θεώρησε ότι πλέον θα πρέπει να έχουν μια πιο ισχυρή εκπροσώπηση στην Κυβέρνηση.

Θέλω 40% μείωση στο ρεύμα, όχι 20%

Ερωτηθείς γιατί δεν μειώνει την τιμή του ρεύματος κατά 20%, όπως ζητά ο Φειδίας Παναγιώτου, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι εκείνος δεν θέλει 20% αλλά 30% και 40%. «Αν μπορούσα θα το έκανα αύριο», ανέφερε.

Όσον αφορά τις αιχμές από τον νεαρό ευρωβουλευτή ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξυπηρετεί συμφέροντα επιχειρηματιών, ο Πρόεδρος τον κάλεσε αν έχει στοιχεία πως είναι διεφθαρμένος και εξυπηρετεί συμφέροντα να βγει και να το πει δημόσια, υπογραμμίζοντας ότι δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα κανενός.