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Μεγάλος θριαμβευτής των 78ων Emmy αναδείχθηκε το «Widow’s Bay», με τη σειρά του Apple TV να κατακτά συνολικά 14 βραβεία και να σημειώνει νέο ρεκόρ για κωμική σειρά σε μία χρονιά. Το «The Pitt» κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Emmy Καλύτερης Δραματικής Σειράς.

Το «Widow’s Bay» απέσπασε έξι βραβεία κατά την κύρια τελετή, μεταξύ των οποίων και εκείνο της Καλύτερης Κωμικής Σειράς, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό του στα 14 Emmy, μαζί με τις οκτώ διακρίσεις που είχε κερδίσει στα Creative Arts Emmy. Με την επίδοση αυτή κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ των 13 βραβείων που κατείχε το «The Studio».

Το «The Pitt», το οποίο είχε συγκεντρώσει 25 υποψηφιότητες στη φετινή διοργάνωση, διατήρησε τον τίτλο της Καλύτερης Δραματικής Σειράς, ενώ ο Noah Wyle κέρδισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε δραματική σειρά.

Η σειρά κωμωδίας και τρόμου επικράτησε σε μια βραδιά που εξελίχθηκε σε νέα αναμέτρηση ανάμεσα στην Apple και το HBO Max, με το «The Pitt» να κατακτά από την πλευρά του το κορυφαίο βραβείο δραματικής σειράς.

‘WIDOW'S BAY’ has won 14 Emmys — the most wins EVER for a single season of a comedy show.



• Best Comedy Series

• Best Actor (Matthew Rhys)

• Best Supporting Actor (Stephen Root)

• Best Supporting Actress (Kate O'Flynn)

• Best Guest Actress (Betty Gilpin)

• Best Writing

•… pic.twitter.com/CgDyHStOPF September 15, 2026

Τα 78α Primetime Emmy Awards πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, στο Peacock Theater στο Λος Άντζελες, με παρουσιάστρια τη Μαρίσκα Χαργκιτάι. Η φετινή τελετή τίμησε τις κορυφαίες τηλεοπτικές παραγωγές της σεζόν, ενώ είχαν προηγηθεί στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου οι δύο τελετές των Creative Arts Emmy, στις οποίες απονεμήθηκαν τα βραβεία των τεχνικών και επιμέρους κατηγοριών.

Ιστορικό επίτευγμα για τον Μάθιου Ρις

Ιδιαίτερα ξεχωριστή ήταν η βραδιά για τον Μάθιου Ρις, ο οποίος έγραψε ιστορία ως ο μοναδικός ηθοποιός που έχει κερδίσει Emmy και στις τρεις μεγάλες κατηγορίες ανδρικής ερμηνείας.

Ο Ρις απέσπασε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού σε κωμωδία για το «Widow’s Bay», όπου υποδύεται τον δήμαρχο μιας στοιχειωμένης νησιωτικής πόλης, αλλά και το Emmy καλύτερου ηθοποιού σε μίνι σειρά για τον ρόλο του στο θρίλερ του Netflix «The Beast in Me». Είχε προηγηθεί το 2018 η βράβευσή του στην κατηγορία Α’ ανδρικού ρόλου σε δραματική σειρά για τη σειρά του FX «The Americans».

Το «Widow’s Bay» κέρδισε επίσης βραβεία σεναρίου, σκηνοθεσίας και στις δύο κατηγορίες δεύτερου ανδρικού ρόλου στην κωμωδία.

Το «The Pitt» στην κορυφή του δράματος

Το «The Pitt» του HBO Max αναδείχθηκε καλύτερη δραματική σειρά, ενώ ο Νόα Γουάιλ, που υποδύεται τον έμπειρο γιατρό επειγόντων περιστατικών Μάικλ «Ρόμπι» Ρομπιναβιτς, κέρδισε το Emmy Α’ ανδρικού ρόλου σε δράμα.

«Αυτό είναι το μόνο που ήθελα να κάνω και αυτή είναι η μόνη ομάδα στην οποία ήθελα να ανήκω», δήλωσε ο Γουάιλι παραλαμβάνοντας το βραβείο του.

Η επιτυχία του «The Pitt» επιβεβαιώνει τη δυναμική της σειράς, η οποία ήταν η δημοφιλέστερη μεταξύ των υποψηφίων στις βασικές κατηγορίες δράματος και κωμωδίας, με σχεδόν 400 εκατ. ώρες θέασης, σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen. Το HBO Max είχε συνολικά 122 υποψηφιότητες, τις περισσότερες από κάθε άλλο δίκτυο ή πλατφόρμα, ενώ το «The Pitt» συγκέντρωσε 25 υποψηφιότητες, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη σειρά.

Πέμπτο συνεχόμενο Emmy για τη Ζαν Σμαρτ

Στην κωμωδία, η Ζαν Σμαρτ κέρδισε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Emmy Α’ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της ως Ντέμπορα Βανς στη σειρά «Hacks» του HBO Max.

Jean Smart wins her fifth Emmy for her role in Hacks https://t.co/dXDiPu6n2f 🔗 pic.twitter.com/NYdCqiHoKO — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 15, 2026

Πρόκειται για το όγδοο Emmy της καριέρας της. Η «Hacks» είχε 24 υποψηφιότητες, τις περισσότερες που έχει συγκεντρώσει σειρά κωμωδίας μέσα σε μία χρονιά. Η Ρία Σίχορν απέσπασε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε δράμα για το «Pluribus» της Apple TV, ενώ ο δημιουργός της σειράς, Βινς Γκίλιγκαν, βραβεύτηκε για το σενάριο δραματικής σειράς.

Netflix και Warner Bros. στο επίκεντρο

Το Netflix συγκέντρωσε συνολικά 111 υποψηφιότητες, μεταξύ άλλων για τις σειρές «The Diplomat», «Nobody Wants This» και «Beef». Η Άλισον Τζάνεϊ κέρδισε το Emmy δεύτερου γυναικείου ρόλου σε δράμα για το «The Diplomat».

Allison Janney's reaction to winning the Emmy for Best Supporting Actress in a Drama Series. pic.twitter.com/Vpfr45xnVo — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 15, 2026

Η φετινή τελετή πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο σημαντικών ανακατατάξεων στον χώρο του streaming και της ψυχαγωγίας. Το μέλλον της Warner Bros. και του HBO Max παραμένει αβέβαιο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η συμφωνία ύψους 110 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της εταιρείας από την Paramount Skydance.

Η συμφωνία έχει ήδη προκαλέσει νομικές αντιδράσεις από 12 γενικούς εισαγγελείς Πολιτειών και το Writers Guild, που υποστηρίζουν ότι η συγχώνευση θα δημιουργήσει υπερβολική συγκέντρωση στην παραγωγή κινηματογραφικού και τηλεοπτικού περιεχομένου και θα οδηγήσει σε χιλιάδες απώλειες θέσεων εργασίας.

Η λίστα με τους νικητές

Καλύτερη δραματική σειρά: The Pitt

Καλύτερη κωμική σειρά: Widow’s Bay

Καλύτερη μίνι σειρά ή σειρά ανθολογίας: DTF St. Louis

Α΄ ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά: Νόα Γουάιλ – The Pitt

Α΄ γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά: Ρία Σίχορν – Pluribus

Α΄ ανδρικός ρόλος σε κωμική σειρά: Μάθιου Ρις – Widow’s Bay

Α΄ γυναικείος ρόλος σε κωμική σειρά: Τζιν Σμαρτ – Hacks

Β΄ ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά: Τομ Πέλφρι – Task

Β΄ γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά: Άλισον Τζάνεϊ – The Diplomat

Β΄ ανδρικός ρόλος σε κωμική σειρά: Στίβεν Ρουτ – Widow’s Bay

Β΄ γυναικείος ρόλος σε κωμική σειρά: Κέιτ Ο’Φλιν – Widow’s Bay

Α΄ ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά, σειρά ανθολογίας ή τηλεταινία: Μάθιου Ρις – The Beast in Me

Α΄ γυναικείος ρόλος σε μίνι σειρά, σειρά ανθολογίας ή τηλεταινία: Σάλι Φιλντ – Remarkably Bright Creatures

Καλύτερο διαγωνιστικό ριάλιτι: The Traitors

Καλύτερη σειρά βαριετέ: The Late Show with Stephen Colbert

Σκηνοθεσία δραματικής σειράς: Slow Horses, επεισόδιο: «Scars» – Σολ Μέτζσταϊν

Σκηνοθεσία κωμικής σειράς: Widow’s Bay, επεισόδιο: «Welcome to Widow’s Bay!» – Χίρο Μουράι

Σενάριο δραματικής σειράς: Pluribus, επεισόδιο: «We Is Us» – Βινς Γκίλιγκαν

Σενάριο κωμικής σειράς: Widow’s Bay, επεισόδιο: «Welcome to Widow’s Bay!» – Κέιτι Ντίπολντ

Φωτογραφία άρθρου: Reuters

protothema.gr