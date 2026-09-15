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Το δικό της αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη είπε η νικήτρια της Eurovision 2026, Dara, αναφερόμενη στο «Gucci Φόρεμα» και στη θέση που είχε το τραγούδι στις παιδικές της αναμνήσεις.

Η τραγουδίστρια σημείωσε ότι το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν «το τραγούδι των παιδικών μου χρόνων», αποχαιρετώντας με αυτόν τον τρόπο τον Έλληνα καλλιτέχνη.

Λίγες ώρες μετά την κηδεία του καλλιτέχνη, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια που εκπροσώπησε φέτος τη Βουλγαρία στον μουσικό διαγωνισμό, είπε το δικό της «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από ανάρτηση που έκανε στα social media.

Η τραγουδίστρια επέλεξε να αναφερθεί στο «Gucci Φόρεμα» που κυκλοφόρησε το 2004, εξηγώντας πως το συγκεκριμένο κομμάτι έχει ιδιαίτερη θέση στις αναμνήσεις από τα παιδικά της χρόνια και την οικογένειά της. Πιο αναλυτικά, η Dara έκανε δύο Instagram stories με αποσπάσματα από το βιντεοκλίπ του «Gucci Φόρεμα», σημειώνοντας αρχικά: «Αχ, φίλε… Αυτό είναι τόσο στενάχωρο. Αυτό το τραγούδι ήταν το τραγούδι των παιδικών μου χρόνων. Ήταν ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του αδερφού μου και, χωρίς αμφιβολία, το δικό μου αγαπημένο όσο μεγαλώναμε».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια σχολίασε τρόπο με τον οποίο ένα κομμάτι μπορεί να επαναφέρει στη μνήμη στιγμές και συναισθήματα από διαφορετικές περιόδους της ζωής: «Είναι τρελό το πώς ένα τραγούδι μπορεί να μεταφέρει τόσες αναμνήσεις: την παιδική μας ηλικία, το σπίτι μας, μια ολόκληρη περίοδο της ζωής μας. Τη στιγμή που το ακούω, όλα επιστρέφουν στο μυαλό μου».

Ολοκληρώνοντας το μήνυμά της, η Dara εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη μουσική του Γιώργου Μαζωνάκη και για τις αναμνήσεις που συνδέονται με αυτήν, ενώ έστειλε και ένα μήνυμα στην Ελλάδα: «Σε ευχαριστώ για τη μουσική και για το ότι ήσουν ένα τόσο όμορφο κομμάτι εκείνων των αναμνήσεων. Αναπαύσου εν ειρήνη, Γιώργο Μαζωνάκη. Στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά στην ελληνική μου οικογένεια».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στα 54 του χρόνια από ανακοπή, κατά τη διάρκεια συνεδρίας πλασμαφαίρεσης, στην ιδιωτική κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι.



Ακούστε το «Gucci Φόρεμα»