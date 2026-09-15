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Ένα 41χρονο ελληνοκύπριο συνέλαβε αργά χθες το απόγευμα η Αστυνομία επί τω έργω, να ασχολείται με ανασκαφή στον αρχαιολογικό χώρο Κουκλιών, έχοντας στην κατοχή του και ανιχνευτή μετάλλων.

Ο εντοπισμός του αρχαιοκάπηλου έγινε μετά από πληροφορία που διαβιβάστηκε στην Αστυνομία για παρουσία ενός ατόμου κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Παλαιπάφου το οποίο ασχολείτο με ανασκαφή. Μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Κουκλιών έσπευσαν άμεσο στο χώρο και εντόπισαν τον 41χρονο να είναι όντως εκεί, σκάβοντας με κασμά, ενώ κατείχε και ανιχνευτή μετάλλων. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν επίσης ότι σε διάφορα σημεία στο χώρο, υπήρχαν εμφανείς πρόσφατες ανασκαφές.

Ο 41χρονος συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα και τέθηκε υπό κράτηση για τα αδικήματα της παράνομης εκσκαφής με σκοπό την ανακάλυψη αρχαιοτήτων και την κατοχή ανιχνευτή μετάλλων χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Σήμερα κατηγορήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου και θα κλητευθεί σε δίκη αργότερα.