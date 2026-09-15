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Πριν από επτά αγώνες βρισκόταν 102 βαθμούς πίσω. Τώρα είναι ξανά στην κορυφή! Ο Marc Marquez εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την πτώση του Marco Bezzecchi και κατέκτησε στο Misano την 78η νίκη της καριέρας του στο MotoGP. Ο Bezzecchi διατήρησε την πρώτη θέση στην εκκίνηση, κρατώντας πίσω του τον Marquez στην πρώτη στροφή. Η προσπάθειά του, όμως, τελείωσε πρόωρα και με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Στη στροφή 13 του πρώτου κιόλας γύρου έχασε το μπροστινό μέρος της Aprilia και βρέθηκε στην αμμοπαγίδα.

Ο Ιταλός σηκώθηκε χωρίς τραυματισμό, όμως έχασε μια τεράστια ευκαιρία να πάρει 25 πολύτιμους βαθμούς μπροστά στο κοινό του. Μετά την πτώση του Bezzecchi, ο Marquez πέρασε επικεφαλής, με τον Martin μόλις τέσσερα δέκατα πίσω του στον πέμπτο γύρο. Λίγο πιο πίσω, ο Pedro Acosta και ο Alex Marquez έδιναν τη δική τους μάχη, με τον δεύτερο να επικρατεί και να αρχίζει να πλησιάζει τους δύο πρώτους.

Στον έβδομο γύρο ο Martin πέρασε τον Marquez και πήρε την πρωτοπορία, δίνοντας στην Aprilia έναν λόγο να χαμογελάσει μετά την απογοήτευση του Bezzecchi. Ο Marquez δεν αντέδρασε αμέσως, ενώ ο αδελφός του είχε ήδη φτάσει πολύ κοντά.

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής, ανέβασε σταδιακά τον ρυθμό του και στον 12ο γύρο πέρασε ξανά τον Martin στη στροφή 6. Ο Alex Marquez ανέβηκε στη δεύτερη θέση, αφήνοντας τον Martin τρίτο. Δύο γύρους αργότερα, ο Acosta έκανε τη δική του κίνηση στη στροφή 8 και έριξε τον μέχρι τότε πρωτοπόρο του πρωταθλήματος εκτός βάθρου.

Μπροστά, πάντως, τίποτα δεν είχε τελειώσει. Ο Acosta ακολουθούσε τους πρωτοπόρους στην τρίτη θέση και ήταν μάλιστα ο ταχύτερος από τους τρεις.

Η πίεση συνεχίστηκε μέχρι το τέλος, όμως ο Marc Marquez δεν έκανε λάθος. Κράτησε πίσω του τον Alex και πήρε την καρό σημαία, ολοκληρώνοντας ένα ονειρικό Σαββατοκύριακο για τον ίδιο και την Ducati στο Misano.

Ο Alex Marquez τερμάτισε δεύτερος, έχοντας ξεκινήσει από την ένατη θέση, σε έναν ιδιαίτερο αγώνα για την Gresini Racing. Το βάθρο συμπλήρωσε ο εξαιρετικός Pedro Acosta, χαρίζοντας στην KTM ακόμη ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Ο Aldeguer πήρε μια τέταρτη θέση, ενώ ο Martin περιορίστηκε στην πέμπτη. Ένα αποτέλεσμα που μπορεί να μη μοιάζει καταστροφικό από μόνο του, αλλά αποκτά τεράστια σημασία στη μάχη του τίτλου. Ακολούθησαν οι Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini, Luca Marini και Fabio Quartararo.

Μετά το Misano, Marc Marquez και Jorge Martin έχουν από 274 βαθμούς, με τον Marquez να βρίσκεται πρώτος στη βαθμολογία. Ο Bezzecchi ακολουθεί στην τρίτη θέση, 33 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Η μάχη συνεχίζεται στο Red Bull Ring της Αυστρίας και πλέον το momentum βρίσκεται ξεκάθαρα στην κόκκινη πλευρά. MotoGP

Τελική κατάταξη

1 Marc Marquez Ducati Lenovo Team 41:13.013

2 Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP +0.657

3 Pedro Acosta KTM Factory Racing +2.326

4 Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP +6.027

5 Jorge Martin Aprilia Racing +14.021

6 Raul Fernandez SuperFile Trackhouse +18.252

7 Fabio Di Giannantonio VR46 Racing Team +20.581

8 Enea Bastianini KTM Tech3 +20.858

9 Luca Marini Honda HRC Castrol +22.911

10 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha +23.229