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Σχηματίστηκε η ανακριτική ομάδα της Αστυνομίας που θα συνεργαστεί μαζί με τους ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές για την υπόθεση του «Κράτους Μαφία».

Τουλάχιστον επτά μέλη της Αστυνομίας έλαβαν ειδοποίηση ότι από σήμερα θα συμμετέχουν στην ανακριτική ομάδα του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος Αρχηγείου Αστυνομίας που θα διερευνήσει την υπόθεση του «Κράτους Μαφία». Πρόκειται για τέσσερις λοχίες, δυο αστυνομικούς και μια ειδική αστυφύλακα.

Θυμίζουμε ότι έχουν διοριστεί ως ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές οι Ελλαδίτες Βασίλειος Σκουρής (επικεφαλής), Ηλίας Αναγνωστόπουλος και τρεις Ελληνοκύπριοι νομικοί, οι Σωτήρης Λιασίδης, Νικόλας Κουρσάρης και Δημήτρης Τσολακίδης. Οι πέντε προαναφερθέντες είχαν την πρώτη τους συνάντηση στις 13 Ιουλίου.

Το πόρισμα της -διάρκειας πέραν των δυο ετών- έρευνας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για τους ισχυρισμούς που καταγράφονται στο βιβλίο, αποδίδει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες σε βάρος 15 προσώπων, πρώην αξιωματούχων και ιδιωτών, μεταξύ των οποίων και ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Αναστασιάδης ελέγχεται για (1) εμπορία Επηρεασμού σε τρεις περιπτώσεις, (2) το κακούργημα της κατάχρησης εξουσίας σε μία περίπτωση και (3) κατάχρησης εξουσίας σε βαθμό πλημμελήματος ή απόπειρας διάπραξης ποινικού αδικήματος σε τρεις περιπτώσεις.

Άλλα δυο πρόσωπα για τα οποία υπάρχει ενδεχόμενο ποινικών ευθυνών είναι συνέταιροι του κ. Αναστασιάδη στην δικηγορική εταιρεία που ίδρυσε. Ο λόγος για τους Στάθη Λεμή και Φάνο Φιλίππου. Αμφότεροι ελέγχονται σε δυο περιπτώσεις για εμπορία επηρεασμού (μέχρι επτά χρόνια κάθειρξης) και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (μέχρι και 14 χρόνια φυλάκισης).

Αναλυτικά τα υπόλοιπα 12 φυσικά και νομικά πρόσωπα (2) για τα οποία η Αρχή εισηγείται να ελεγχθούν για αδικήματα:

>> Δικηγορική Εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι (εμπορία επηρεασμού και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες).

>> Ρίκκος Ερωτοκρίτου, τέως Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας (κατάχρηση εξουσίας σε βαθμό πλημμελήματος, σε δυο περιπτώσεις).

>> Χάρης Σολομωνίδης – Πρώην πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου (Δεκασμός δημόσιου λειτουργού, Συναλλαγές με αντιπροσώπους που υποδηλώνουν διαφθορά, Αθέμιτη κτήση περιουσιακού οφέλους σε συνολικά τρεις περιπτώσεις).

>> Α. Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε. (δεκασμός δημόσιου λειτουργού, Συναλλαγές με αντιπροσώπους που υποδηλώνουν διαφθορά, ενεργός δωροδοκία οικείων δημόσιων αξιωματούχων και Εταιρική Ευθύνη νομικού προσώπου).

>> Παναγιώτης Νεοκλέους (Συνωμοσία για ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης).

>> Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ (εμπορία επηρεασμού).

>> Ανδρέας Χατζηκυριάκος (εμπορία επηρεασμού).

>> Ευθύμιος Μπουλούτας (εμπορία επηρεασμού, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δυο περιπτώσεις).

>> Νίκος Κουγιάλης – Πρώην υπουργός Γεωργίας (Κατάχρηση εξουσίας-Πλημμέλημα).

>> Γιώργος Βαρνάβα – Τέως βουλευτής (κατάχρηση εξουσίας – πλημμέλημα- ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος).

>> Εύα Ρωσσίδου Παπακυριακού – Τέως προϊστάμενη ΜΟΚΑΣ (κατάχρηση εξουσίας – πλημμέλημα- ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος, παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος – δυο περιπτώσεις).

>> Ιωάννης Σωτηριάδης – Πρώην ανώτερος αξιωματικός Αστυνομίας (κατάχρηση εξουσίας – πλημμέλημα).