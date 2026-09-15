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Στην Πλήρη Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα τεθεί προς εκδίκαση το ζήτημα κατά πόσο η Αστυνομία μπορεί να αποκτά, για σκοπούς διερεύνησης και δίωξης σοβαρών ποινικών αδικημάτων, πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακά δεδομένα που τηρούνται από παρόχους για εμπορικούς σκοπούς ή σκοπούς τιμολόγησης, καθώς Δικαστής του Ανωτάτου έκρινε ότι πρόκειται για ζήτημα «εξαιρετικής σημασίας και σπουδαιότητας» που μπορεί να επηρεάσει μεγάλο αριθμό υποθέσεων.

Με απόφασή του ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2026, το Ανώτατο Δικαστήριο, σε μονομελή σύνθεση, αποφάσισε όπως η αίτηση για ακύρωση του διατάγματος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, με το οποίο είχε εγκριθεί η πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακά δεδομένα των αιτητών, τεθεί ενώπιον της Πλήρους Ολομέλειας.

Η υπόθεση αφορά διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού που εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2026, με το οποίο δόθηκε πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακά δεδομένα των αιτητών. Οι τελευταίοι αμφισβήτησαν τη νομιμότητα του διατάγματος και, τον Μάιο, έλαβαν άδεια από το Ανώτατο για να καταχωρίσουν αίτηση με την οποία ζητούν την ακύρωσή του.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, οι δύο πλευρές ζήτησαν η αίτηση να εκδικαστεί από την Πλήρη Ολομέλεια, επικαλούμενες «τη σοβαρότητα των νομικών ζητημάτων που εγείρονται», τον «μεγάλο αριθμό υποθέσεων που θα επηρεαστούν από το αποτέλεσμα», καθώς και «διιστάμενες αποφάσεις» από μονομελείς συνθέσεις του Ανωτάτου σε υποθέσεις με συναφή ζητήματα.

Ειδικότερα, το ζήτημα που θα κληθεί να εξετάσει η Πλήρης Ολομέλεια αφορά το κατά πόσο, υπό το φως και της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να επιτραπεί πρόσβαση σε δεδομένα που τηρούνται από παρόχους για άλλο σκοπό, δηλαδή για «εμπορικούς σκοπούς/σκοπούς τιμολόγησης», όταν αυτά ζητούνται για τη διερεύνηση και δίωξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων.

Κρίνοντας ότι η αίτηση θα πρέπει να τεθεί ενώπιον της Πλήρους Ολομέλειας, το Δικαστήτιο αναφέρει ότι συμφωνεί πως οι λόγοι που προβλήθηκαν από τους συνηγόρους «δικαιολογούν τον συλλογικό προβληματισμό και την κρίση της Πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου», ενισχύοντας παράλληλα «το στοιχείο της δεσμευτικότητας των πάντων με αυτή».

ΚΥΠΕ