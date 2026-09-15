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Προσωρινή διακοπή υδροδότησης σημειώνεται στην κοινότητα Παλώδιας, στην επαρχία Λεμεσού, λόγω βλάβης στο υδρευτικό δίκτυο.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, η διακοπή επηρεάζει αριθμό οδών στην περιοχή, ενώ συνεργεία του Οργανισμού βρίσκονται ήδη στο σημείο και εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης.

Η επαναφορά της υδροδότησης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί γύρω στις 13:00.

Ο ΕΟΑ Λεμεσού καλεί το κοινό να επιδείξει κατανόηση μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης.