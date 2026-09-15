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Αντί η έγνοια τους να είναι για μάθηση βρίσκουν αφορμή, προφανώς υποκινούμενοι κομματικά, για να εγκαταλείψουν τα σχολεία και να βγουν στους δρόμους. Θα κάνουν λένε αποχή από τα μαθήματα για τα κλιματιστικά, τις υποδομές και την ύλη.

Διαμαρτυρία να ‘ναι…

Βεβαίως αν τους ρωτήσουμε θα μας πουν πως για τα αποτελέσματα κάθε χρόνο στις εξετάσεις που πατώνουν θα μας απαντήσουν πως φταίει η ύλη, φταίνε οι υποδομές και τα κλιματιστικά.

Μα, απ’ ό,τι ξέρουμε στα φροντιστήρια μια χαρά είναι τα κλιματιστικά, οι υποδομές και ύλη…

ΑΠΙΜ