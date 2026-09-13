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Ένα βήμα πριν από έναν σοβαρό τραυματισμό βρέθηκε ένας μηχανικός στην Κίνα, όταν κατά τη διάρκεια δοκιμών σε ρομπότ της τεχνολογικής εταιρείας Unitree, το ανδροειδές άρχισε ξαφνικά να εκτελεί περιστροφικές κλωτσιές.

Το ρομπότ φαίνεται πως μόλις είχε ξεκινήσει μια δοκιμή κίνησης, όταν άρχισε να πραγματοποιεί διαδοχικές περιστροφές και κλωτσιές. Μάλιστα, ορισμένες από τις κινήσεις πέρασαν κυριολεκτικά ξυστά από το πρόσωπο του τεχνικού, ο οποίος βρισκόταν ακριβώς μπροστά από το ανδροειδές.

Η γρήγορη αντίδραση του μηχανικού ήταν εκείνη που απέτρεψε τα χειρότερα. Μόλις αντιλήφθηκε την ξαφνική κίνηση του ρομπότ, απομακρύνθηκε έγκαιρα, καταφέρνοντας να αποφύγει τις κλωτσιές, οι οποίες θα μπορούσαν να τον είχαν χτυπήσει απευθείας στο πρόσωπο.

A humanoid robot in Zhejiang, China, appeared to lunge at its developer and kick a remote from his hand in a bizarre CCTV-captured incident, raising questions about what triggered the sudden movement. pic.twitter.com/nNrAA09fcR — Health & Business + Entertainment (@Covid19Place) September 12, 2026

Το περιστατικό, ωστόσο, δεν πέρασε εντελώς χωρίς ζημιές. Μία από τις κινήσεις του ρομπότ χτύπησε το κινητό τηλέφωνο του μηχανικού, με αποτέλεσμα να το εκτοξεύσει αρκετά μέτρα μακριά.

Το συμβάν καταγράφηκε σε εργαστήριο στη Σαοξίνγκ, στην επαρχία Τσετζιάνγκ της Κίνας, κατά τη διάρκεια δοκιμών του ρομπότ. Η εγκατάσταση διέθετε κάμερες κλειστού κυκλώματος, οι οποίες κατέγραψαν καρέ-καρέ τη στιγμή που το ανδροειδές άρχισε απροσδόκητα να κινείται, υποχρεώνοντας τον μηχανικό να αντιδράσει μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

Το βίντεο από το περιστατικό δημοσιεύτηκε στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολύ γρήγορα έγινε viral. Αυτό που εντυπωσίασε ιδιαίτερα τους χρήστες ήταν τόσο η ταχύτητα και η δύναμη με τις οποίες το ρομπότ εκτελεί τις κινήσεις του όσο και η ελάχιστη απόσταση που το χώριζε από τον μηχανικό τη στιγμή του περιστατικού.

huffingtonpost.gr