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Νέα ρωσική επίθεση σημειώθηκε σε απόσταση αναπνοής από τα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, καθώς φορτηγό χτυπήθηκε περίπου 800 μέτρα από το πολωνικό έδαφος, σύμφωνα με Πολωνούς και Ουκρανούς αξιωματούχους.

Το πλήγμα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία Μόσχα και Κίεβο εντείνουν τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας, επιχειρώντας να μεταβάλουν τους συσχετισμούς στον πόλεμο, ενώ ολοένα περισσότερα χτυπήματα καταγράφονται κοντά σε περιοχές που συνορεύουν με χώρες του ΝΑΤΟ.

Οι πολωνικές συνοριακές αρχές ανέφεραν στο Reuters ότι το πέρασμα Ντοροχούσκ–Γιαχόντιν διέκοψε για μικρό χρονικό διάστημα τη λειτουργία του μετά την επίθεση, η οποία σημειώθηκε περίπου 800 μέτρα από την Πολωνία.

Η λειτουργία του περάσματος αποκαταστάθηκε στη συνέχεια.

Μόσχα: Στόχος οι στρατιωτικές μεταφορές από την Ευρώπη

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι στόχος της επίθεσης ήταν υποδομές στη δυτική Ουκρανία που διευκολύνουν τη μεταφορά στρατιωτικών φορτίων από την Ευρώπη.

Η Ουκρανία βασίζεται σε σημαντικό βαθμό τόσο στο εμπόριο όσο και στις αποστολές οπλισμού που περνούν από τα σύνορά της με την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Μολδαβία.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ρωσία έχει αρχίσει να στοχοποιεί τα συνοριακά περάσματα της Ουκρανίας με τους δυτικούς συμμάχους της.

Οι επιθέσεις αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη και κλιμακούμενη εκστρατεία και από τις δύο πλευρές, με στόχο να πληγούν οι οικονομικές υποδομές του αντιπάλου, περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

protothema.gr