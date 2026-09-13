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Πάγωσαν οι χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, η οποία ξεκίνησε μετά την καταρρακτώδη βροχή. Στη σκηνή ανέβηκε και η Καίτη Γαρμπή, η οποία τραγούδησε και ενθουσίασε το κοινό.

Όμως τη στιγμή που ολοκλήρωσε το πρόγραμμά της, και την ώρα που αποχαιρετούσε το πολυπληθές κοινό και τον Αντώνη Ρέμο, έχασε την ισορροπία της, γλίστρησε και έπεσε.

Ευτυχώς όμως, την αγαπημένη τραγουδίστρια κρατούσε από το χάρι ο Αντώνης Ρέμος και έτσι η πτώση της τραγουδίστριας μετριάστηκε και η ίδια δεν τραυματίστηκε.

Μάλιστα ο ίδιος ο καλλιτέχνης, θέλοντας να απαλύνει αλλά και να καθησυχάσει τον κόσμο από το αναπάντεχο συμβάν, αφού βεβαιώθηκε ότι όλα ήταν εντάξει με την Καίτη, είπε χαριτολογώντας, «μας έφαγαν»…

tanea.gr