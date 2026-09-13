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Το Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει την απόφαση της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών να ανανεώσει, για το οικονομικό έτος 2027, την άρση των αμυντικών περιορισμών (International Traffic in Arms Regulations – ITAR) που αφορούν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση το ΥΠΕΞ, η απόφαση αυτή επιτρέπει την εξαγωγή, επανεξαγωγή και μεταφορά αμυντικού υλικού και αμυντικών υπηρεσιών από τις ΗΠΑ προς την Κύπρο για την καθορισμένη περίοδο.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, η εξέλιξη αυτή συνιστά αναγνώριση της συνεχούς διεύρυνσης της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, περιλαμβανομένου του τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας. Επίσης, αντανακλά τις κοινές προτεραιότητες των δύο χωρών στην περιοχή, καθώς και την κοινή τους προσήλωση στην ενεργή προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η Κύπρος και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταγράψει ουσιαστική πρόοδο στη συνεργασία τους στους τομείς της ασφάλειας, της διαχείρισης κρίσεων και των Επιχειρήσεων Εκκενώσεων Αμάχων (NEOs).

Η πρόοδος αυτή, τονίζεται, αντανακλάται, μεταξύ άλλων, στην εγκαθίδρυση του Διαλόγου Συνεργασίας για την Άμυνα και Ασφάλεια, το 2021, στην υπογραφή του Οδικού Χάρτη για τη Διμερή Αμυντική Συνεργασία, το 2024, καθώς και στη δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για πρόσβαση σε αμυντικά προγράμματα των ΗΠΑ, περιλαμβανομένων των Foreign Military Sales (FMS) και Excess Defense Articles (EDA). Στο πλαίσιο αυτό, η ανανέωση της εξαίρεσης από τους περιορισμούς των ITAR συμβάλλει στην περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, αναφέρει το ΥΠΕΞ, εκφράζει την ιδιαίτερη εκτίμησή της για τις συνεχείς διακομματικές προσπάθειες στις ΗΠΑ, και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες στο Κογκρέσο με στόχο τη μακροπρόθεσμη επέκταση του ισχύοντος πλαισίου εξαίρεσης από τους αμυντικούς περιορισμούς ITAR.

Μια τέτοια εξέλιξη, αναφέρεται, θα ενισχύσει την προβλεψιμότητα και τη σταθερότητα της συνεργασίας Κύπρου-ΗΠΑ στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, παρέχοντας παράλληλα ένα σταθερό πλαίσιο για τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό αμυντικών προμηθειών.

ΚΥΠΕ