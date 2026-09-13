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Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει 30χρονος μετά από έκρηξη μηχανισμού στο γκαράζ της οικίας του, στη Σωτήρα, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο 30χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, με την κατάστασή του να κρίνεται κρίσιμη. Ο εν λόγω άνδρας υπέστη ακρωτηριασμό στο χέρι, ενώ φέρει και τραύματα στα δύο του πόδια.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις εξετάσεις, ώστε να διαφανεί τι ακριβώς συνέβη το βράδυ της Παρασκευής στην εν λόγω οικία.

Όπως μας αναφέρθηκε, από τις έρευνες στη σκηνή έχουν παραληφθεί σημαντικά τεκμήρια γύρω από την υπόθεση.

Προς το παρόν είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ενώ δεν αποκλείεται τόσο το να επρόκειτο για απόπειρα φόνου όσο και το να ανήκε στον ίδιο ο μηχανισμός. Με βάση τους πυροτεχνουργούς, εξερράγη αυτοσχέδιος μεταλλικός εκρηκτικός μηχανισμός.

Η Αστυνομία συνεχίζει να λαμβάνει καταθέσεις και να συλλέγει υλικό από κάμερες.

Η έρευνα διεξάγεται από το ΤΑΕ Αμμοχώστου.