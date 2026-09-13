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Νέα ένταση στην πολιτική σκηνή εντός της Τουρκία, με το ξέσπασμα της αντιπολίτευσης για μαζικές μετακινήσεις τοπικών αιρετών προς το κυβερνών AKP. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ εξαπολύει σφοδρή επίθεση σε όσους εγκατέλειψαν την παράταξή τους.

Μιλώντας το Σάββατο σε συγκέντρωση αρκετών χιλιάδων υποστηρικτών του στην Ούσκιουνταρ της Κωνσταντινούπολης, ο Οζέλ χαρακτήρισε «προδότες» και «πουλημένους» τους αιρετούς που προσχώρησαν τους τελευταίους μήνες στο κόμμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κωνσταντινούπολη, καθώς η Ούσκιουνταρ πέρασε ξανά υπό τον έλεγχο του AKP, μετά τη σύλληψη στα τέλη Ιουλίου του δημάρχου που προερχόταν από την αντιπολίτευση. Η αλλαγή συσχετισμών κατέστη δυνατή μετά την αποχώρηση τεσσάρων μελών του δημοτικού συμβουλίου από την αντιπολίτευση και τη μετακίνησή τους στην παράταξη του Ερντογάν.

Το AKP ανακτά δήμους

Το κυβερνών κόμμα είχε υποστεί βαριά ήττα στις δημοτικές εκλογές του 2024, όμως έκτοτε έχει αρχίσει να ανακτά έδαφος μέσω αποσκιρτήσεων αιρετών της αντιπολίτευσης.

Στην Κωνσταντινούπολη, τρεις δήμαρχοι συνοικιών που είχαν εκλεγεί με την αντιπολίτευση προσχώρησαν στο AKP, με αποτέλεσμα το κόμμα του Ερντογάν να ελέγχει πλέον 20 από τα 39 δημοτικά συμβούλια της μεγαλύτερης μητροπολιτικής περιοχής της Τουρκίας. Την επομένη των εκλογών του 2024, το AKP ήλεγχε μόλις 13.

Ανάλογες μετακινήσεις είχαν σημειωθεί ήδη από πέρυσι σε δεκάδες πόλεις της Τουρκίας. Η τάση, σύμφωνα με αναλυτές, ενισχύθηκε από το κύμα συλλήψεων αιρετών της αντιπολίτευσης, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι κυρίως με κατηγορίες για διαφθορά.

Στο επίκεντρο ο Ιμάμογλου

Οι συνεχείς αποσκιρτήσεις αποτυπώνουν, σύμφωνα με αναλυτές, την πίεση που δέχεται η τουρκική αντιπολίτευση μετά τις δημοτικές εκλογές του 2024. Καθοριστική εξέλιξη αποτέλεσε η σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου τον Μάρτιο του 2025, του δημοφιλούς δημάρχου Κωνσταντινούπολης και πολιτικού που θεωρείται από πολλούς ο σημαντικότερος αντίπαλος του Ερντογάν.

«Προσπαθούν να κερδίσουν τις εκλογές με πιέσεις και εξαναγκασμούς», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 66χρονος συνταξιούχος οδηγός ταξί Χαμπίπ Γκιουλ, ο οποίος βρέθηκε στη συγκέντρωση του Οζέλ.

Παρά τις εξελίξεις, ο Οζέλ επιχείρησε να στείλει μήνυμα συσπείρωσης προς τους υποστηρικτές του, διαβεβαιώνοντας ότι η αντιπολίτευση δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την προσπάθεια για την επιστροφή της στην εξουσία.

Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Κανένας δεν πρέπει να χάσει την ελπίδα. Κανένας δεν πρέπει να φοβηθεί. Θα πάμε στις κάλπες και θα κερδίσουμε τις εκλογές!»

Ο Οζέλ είχε αναγκαστεί στα τέλη Ιουλίου να ιδρύσει νέο πολιτικό κόμμα, μετά την απόφαση της τουρκικής δικαιοσύνης να τον απομακρύνει από την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP).

tanea.gr