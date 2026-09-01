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Οι σχέσεις Κύπρου–Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο που υπήρξαν ποτέ, αναφέρει η Προεδρία της Δημοκρατίας, προσθέτοντας ότι η συνεργασία των δύο χωρών διευρύνεται διαρκώς.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, η Προεδρία σημειώνει ότι «οι σχέσεις Κύπρου–Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο που υπήρξαν ποτέ». Τονίζει, επίσης, ότι «η έναρξη του Στρατηγικού Διαλόγου Κύπρου–ΗΠΑ και η ιστορική επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Λευκό Οίκο, η πρώτη έπειτα από 28 χρόνια, αποτέλεσαν σημαντικούς σταθμούς στην αναβάθμιση των διμερών σχέσεων και άνοιξαν ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία των δύο χωρών».

«Έκτοτε, η συνεργασία διευρύνεται διαρκώς, από την άμυνα και την ασφάλεια μέχρι την ενέργεια, την οικονομία, την εκπαίδευση και την τεχνολογία, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την Κύπρο και ενισχύοντας τη θέση της χώρας», υπογραμμίζεται.

«Σε αυτή την πορεία», προστίθεται, «ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η οικονομική διάσταση της σχέσης και οι προοπτικές που δημιουργούνται μέσα από την προσέλκυση επενδύσεων».

«Οι στοχευμένες επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη, το Τέξας και τη Silicon Valley για την προσέλκυση επενδύσεων έχουν ήδη αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες επενδύσεις και συνεργασίες στην Κύπρο», σημειώνει η Προεδρία της Δημοκρατίας.

«Το ενδιαφέρον κορυφαίων αμερικανικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων η Amazon, η NVIDIA και η Plug and Play, και η παρουσία ορισμένων από αυτές, μόλις έναν χρόνο μετά, ήδη στην Κύπρο, αποτελούν έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας και δημιουργούν νέες δυνατότητες στους τομείς της τεχνολογίας, της καινοτομίας και των επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας», αναφέρεται.

«Και είναι αυτή ακριβώς η πορεία που επιδιώκεται να συνεχιστεί και να ενισχυθεί, δημιουργώντας ακόμη περισσότερες προοπτικές για την Κύπρο και τους πολίτες της», καταλήγει η ανάρτηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Οι σχέσεις Κύπρου–Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο που υπήρξαν ποτέ. Η έναρξη του Στρατηγικού Διαλόγου Κύπρου–ΗΠΑ και η ιστορική επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Λευκό Οίκο, η πρώτη έπειτα από 28 χρόνια, αποτέλεσαν σημαντικούς σταθμούς στην… pic.twitter.com/84vTSEUYKD — Προεδρία της ΚΔ (@CYpresidency) September 1, 2026

ΚΥΠΕ