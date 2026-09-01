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Για όσα συγκλονιστικά έζησαν το Σάββατο στο Κάβο Γκρέκο, με τη βύθιση σκαφών και τον θάνατο του Ντίμη Μαυρόπουλου, μίλησε στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Κώστας Κωνσταντίνου.

Στις νέες του δηλώσεις ανέφερε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που πήγαν στο συγκεκριμένο σημείο, σημειώνοντας πως γνώριζαν καλά την περιοχή. «Ο Ντίμης Μαυρόπουλος έχει 35 χρόνια, ο Χριστάκης Πέτσας 30 και εγώ 15 χρόνια. Γνωρίζουμε τον χώρο και είμαστε σαν οικογένεια», ανέφερε.

Συμπλήρωσε πως ο Ντίμης Μαυρόπουλος γνώριζε πολύ καλά την περιοχή και είχε αναλάβει να οργανώσει την παραμονή τους στο σημείο.

«Ο Ντίμης τα γνώριζε και τα κανόνισε όλα. Βασιζόμασταν πάνω του και του είχαμε εμπιστοσύνη. Ήταν έξυπνος, έμπειρος, αγαπούσε το σκάφος του και βοηθούσε όλους τους φίλους του», είπε.

Η αλλαγή του καιρού και η απόφαση να παραμείνουν

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι στο σημείο υπήρχαν πολλά σκάφη, ωστόσο τα περισσότερα έφυγαν την Παρασκευή.

Μιλώντας για την αλλαγή του καιρού, σημείωσε ότι τέτοια φαινόμενα σημειώνονται κάθε χρόνο.

«Κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό. Κάθε καλοκαίρι αντιμετωπίζουμε αυτούς τους ανέμους. Πέρσι έγινε αρχές της σεζόν, όμως δεν ήταν τόσο άσχημα τα πράγματα», ανέφερε.

Όπως είπε, πριν αποφασίσουν να παραμείνουν στο σημείο, συζήτησε τόσο με τον Ντίμη Μαυρόπουλο όσο και με τον Χριστάκη Πέτσα. «Μίλησα με τον Ντίμη, μίλησα και με τον Πέτσα και αποφασίσαμε να μείνουμε. Είχαμε μεγάλα σκάφη και καλά δέματα. Μετά τη 1:00 δυνάμωσε η κακοκαιρία. Μίλησα με τον Ντίμη και με καθοδηγούσε, ήξερε περισσότερα πράγματα», ανέφερε.

«Χτυπά το σκάφος σου πίσω»

Στη συνέχεια, ο κ. Κωνσταντίνου αναφέρθηκε στην τελευταία φορά που επικοινώνησε με τον Ντίμη Μαυρόπουλο. «“Χτυπά το σκάφος σου πίσω”, μου είπε και τρομοκρατήθηκα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι προσπάθησε να τραβήξει την άγκυρα, ενώ περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν.

«Είδα το σκάφος του Πέτσα να βυθίζεται και μετά είδα το σκάφος του Ντίμη να πηγαίνει προς τα πίσω. Δεν είχε άλλη επιλογή. Έτσι ξεκίνησε το σκάφος. Είχε μία μηχανή, η άλλη μηχανή είχε πρόβλημα. Προσπάθησε να φύγει από τα βράχια», είπε.

Όπως ανέφερε, ο Ντίμης είχε αντιληφθεί ότι έπρεπε να μετακινήσει το σκάφος του.

«Προσπαθούσε να ανεβάσει τις άγκυρες και το έκανε. Εκεί χάρηκα, γιατί νόμιζα ότι θα έρθει απέναντι, όπως έκανα εγώ», σημείωσε.

«Φάνηκα τυχερός, είχα Άγιο»

Ο κ. Κωνσταντίνου περιέγραψε και τη δική του προσπάθεια να απομακρυνθεί από το σημείο, λέγοντας πως τελικά η άγκυρά του πιάστηκε στους βράχους.

«Το κύμα πήρε πίσω το σκάφος του Ντίμη. Εγώ προσπάθησα να φύγω, όμως με σταμάτησε η άγκυρα, γιατί είχε πιαστεί στους βράχους από κάτω. Φάνηκα τυχερός, είχα άγιο και δεν βρέθηκα από κάτω λόγω τύχης. Δεν θα τα κατάφερνα», ανέφερε συγκλονισμένος.

Μιλώντας για την τελευταία φορά που είδε από κοντά τον Ντίμη Μαυρόπουλο, ανέφερε ότι ήταν την περασμένη Παρασκευή, όταν του έκανε το τραπέζι στο σκάφος του.

«Ήταν ο άρχοντας της περιοχής. Τον αγαπούσαμε και τον εκτιμούσαμε», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Κώστας Κωνσταντίνου εξέφρασε τη βαθιά του συναισθηματική φόρτιση μετά την τραγωδία. «Δεν πιστεύω να ξαναβρώ τις ψυχικές δυνάμεις για να βγω στο σκάφος», ανέφερε.