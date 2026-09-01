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Έκτακτη σύσκεψη στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (1/9), στην οποία τέθηκαν επί τάπητος τα ζητήματα που προέκυψαν μετά την τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο με θύμα τον επιχειρηματία Ντίμη Μαυρόπουλο. Στη σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στην παρουσία των υπουργών Δικαιοσύνης και Γεωργίας και της Υφυπουργού Ναυτιλίας, λήφθηκαν σημαντικές αποφάσεις σε σχέση με το σοβαρότατο κενό για τον απόπλου σκαφών σε περίπτωση κακοκαιρίας. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, πιθανότατα αύριο ,το Υπουργικό θα εγκρίνει προσωρινό Διάταγμα για τον απόπλου, μέχρι την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

«Κρίναμε σκόπιμο μετά το συμβάν στο Κάβο Γκρέκο να συναντηθούμε οι αρμόδιοι υπουργοί, να εξετάσουμε το συμβάν, τι έγινε, πώς έγινε ώστε να λάβουμε κάποιες αποφάσεις για το τι μπορεί να γίνει στη μεταβατική περίοδο και λέω μεταβατική περίοδο γιατί έχει εγκριθεί ήδη από το Υπουργικό Συμβούλιο η δημιουργία της ακτοφυλακής, για να υπάρχει ένας ενιαίος συντονισμός για όλες τις θαλάσσιες δραστηριότητες. Σήμερα υπάρχει μια διασπορά αρμοδιοτήτων την οποία είχαμε εντοπίσει. Εδώ και 60 χρόνια υπάρχει αυτή η διασπορά αρμοδιοτήτων και την είχαμε εντοπίσει και γι’ αυτό από τον Μάρτιο η κυβέρνηση έλαβε την απόφαση να δημιουργηθεί η ακτοφυλακή», σημείωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, προσθέτοντας πως το σχετικό νομοσχέδιο βρίσκεται για νομοτεχνικό έλεγχο και μετά θα πάει στη Βουλή για ψήφιση.

«Το συμβάν αυτό έφερε στην επιφάνεια κάποιες στρεβλώσεις, τις οποίες, όμως, στο μεταβατικό στάδιο θα επιλύσουμε με μια σειρά αποφάσεων οι οποίες λήφθηκαν σήμερα. Πιο συγκεκριμένα θα εκδοθεί απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο, ελπίζουμε αύριο, η οποία θα αφορά στην απαγόρευση απόπλου ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και ανάλογα με το μέγεθος και το εκτόπισμα των πλοίων. Αυτό θα μας βοηθήσει ώστε να αντιληφθούν όλοι ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις σε όσους παραβιάζουν αυτή την απόφαση. Αυτή θα ισχύει μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ακτοφυλακή. Στο νομοσχέδιο προβλέπονται κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τα διατάγματα που θα πηγάζουν από το νομοσχέδιο», σημείωσε.

Σημείωσε ακόμη πως την παρακολούθηση του Διατάγματος θ’ αναλάβει η Λιμενική Αστυνομία και η Μοίρα Ελικοπτέρων της Αστυνομίας «ώστε έγκαιρα, μετά την έκδοση από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία για δυσμενείς καιρικές συνθήκες να γίνεται έλεγχος των ακτών και να καλούνται όλοι όσοι βρίσκονται εκτός λιμένων και μαρίνων να εισέλθουν σε λιμάνια και μαρίνες για να προστατευτούν».

Ο κ. Φυτιρής, σημείωσε, ακόμη πως η επιχείρηση το περασμένο Σάββατο «έγινε με πλήρη συντονισμό από το ΚΣΕΔ και με μεγάλο ρίσκο για τα ελικόπτερα που θα πρέπει να αναγνωρίσουμε. Ίσως αποσοβήθηκαν τα χειρότερα γιατί η κατάσταση ήταν πάρα πολύ κρίσιμη με τα σκάφη αυτά να βρίσκονται κοντά στους βράχους από τα οποία τα δύο χάθηκαν».

«Ελπίζουμε και πιστεύουμε και θα το κάνουμε πράξη», πρόσθεσε ο κ. Φυτιρής πως «δεν ξαναγίνει τέτοιο συμβάν αλλά χρειάζεται όμως και η συνδρομή των πολιτών και των ιδιοκτητών σκαφών να ακούουν τις προειδοποιήσεις και της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και του ΚΣΕΔ γιατί στέλνονται σε όλους οι προειδοποιήσεις».