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Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του Ντίμη Μαυρόπουλου, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο Ντίμης Μαυρόπουλος υπήρξε ένας ιδιαίτερα δραστήριος και πολύτιμος συνεργάτης της Εταιρείας, με ουσιαστική συμβολή στις προσπάθειες για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Λεμεσού. Με το ήθος, την αφοσίωση και το γνήσιο ενδιαφέρον του για τον τόπο μας, συνέβαλε με συνέπεια στο έργο και στις πρωτοβουλίες της εταιρείας.

Η ΕΤΑΠ Λεμεσού εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Η απώλειά του αφήνει ένα σημαντικό κενό και η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή σε όλους όσους είχαν την τιμή να συνεργαστούν μαζί του.

Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2026, στις 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στη Λεμεσό. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον Ιερό Ναό από τις 10:00 π.μ.

Η μνήμη του Ντίμη Μαυρόπουλου θα συνεχίσει να εμπνέει όλους όσοι εργάζονται για την ανάπτυξη του τουρισμού και την πρόοδο και προβολή της Λεμεσού.

Αιωνία του η μνήμη.