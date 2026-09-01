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Πλάνα από ταξίδι του επιβατηγού πλοίου στις 16 Μαΐου, περίπου τρεισήμισι μήνες πριν από την ανατροπή του ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας στις 30 Αυγούστου, ήρθαν στη δημοσιότητα, προκαλώντας νέα ερωτήματα για την κατάσταση του σκάφους. Από την τραγωδία έχασαν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι, ενώ 20 εξακολουθούν να αγνοούνται.

Στο βίντεο φαίνεται νερό να εισέρχεται στο πλοίο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ ακούγονται επιβάτες να εκφράζουν ανησυχία για την κατάσταση.

Σε χαρακτηριστικό σημείο του βίντεο, επιβάτης ακούγεται να προειδοποιεί: «Μπάζει πολύ νερό, το νερό έρχεται από κάτω». Μέλος του πληρώματος τού απαντά: «Θα είναι εντάξει, κύριε, εσείς πηγαίνετε μπροστά, μην βραχείτε. Έρχονται κι άλλα».

Τα συγκεκριμένα πλάνα επανήλθαν στο προσκήνιο μετά την τραγωδία της 30ής Αυγούστου, όταν το πλοίο ανατράπηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του από την Κερύνεια προς το Τασούτζου, έπειτα από εισροή νερού.

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άτομα. Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη 20 αγνοουμένων.

Στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του δυστυχήματος εξετάζονται, μεταξύ άλλων, τα προηγούμενα ταξίδια του πλοίου, η τεχνική του κατάσταση και οι πρακτικές ασφαλείας που εφαρμόζονταν.

kibrispostasi.com