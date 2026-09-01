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Μετά από ένα τρίμηνο συνεχούς και αισθητής πτώσης στα έσοδα από τον τουρισμό, απόρροια του πλήγματος ιρανικού drone στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι, ο τροχός φαίνεται να γυρίζει με τα αποτελέσματα Ιουνίου να δείχνουν για πρώτη φορά αμελητέα μεν ουσιαστική δε αύξηση.

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε χθες τα αποτελέσματα για τον Ιούνιο και το πρώτο εξάμηνο του έτους όσον αφορά στα τουριστικά έσοδα. Τα έσοδα ανήλθαν τον Ιούνιο σε €423,1 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 0,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (€422,3 εκατ.). Όσον αφορά στην περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου, τα έσοδα υπολογίστηκαν σε €1.221,3 εκατ., σε σύγκριση με €1.378,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 11,4%. Η μείωση αυτή θεωρείται αναμενόμενη, δεδομένου ότι η αύξηση του Ιουνίου είναι αμελητέα, ενώ και οι αυξήσεις που είχαν καταγραφεί τους δυο πρώτους μήνες του έτους, αφορούσαν χειμερινούς μήνες, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν μεγάλους αριθμούς αφίξεων.

Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν και τα στοιχεία που αφορούν στις δαπάνες για τον μήνα Ιούνιο, καθώς είναι ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, οπότε και καταγράφονται αυξημένες αφίξεις. Σύμφωνα λοιπόν με τη Στατιστική Υπηρεσία, η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Ιούνιο ανήλθε σε €863,62, σε σύγκριση με €847,01 τον Ιούνιο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 2%. Αύξηση καταγράφεται και στην ημερήσια δαπάνη με τον Ιούνιο του 2026 να ανέρχεται στα €105,32 σε σχέση με €99,65 τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Οι τουρίστες από το Ισραήλ παρουσιάζουν την μεγαλύτερη ημερήσια δαπάνη με €174,27. Ωστόσο, η μέση διάρκεια παραμονής τους στο νησί ήταν μόλις 3,9 μέρες. Αντίθετα, οι Βρετανοί, η μεγαλύτερη αγορά για την Κύπρο, είχαν ημερήσια δαπάνη €103,98, ωστόσο η μέση διάρκεια παραμονής τους έφτανε τις 10,4 μέρες. Η μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής καταγράφεται από τους τουρίστες των Ηνωμένων Πολιτειών με 13,3 μέρες, παρόλο που ο αριθμός των αφίξεων είναι αρκετά μικρός (7.178 τον Ιούνιο σε σχέση με 7.310 τον αντίστοιχο περσινό μήνα).