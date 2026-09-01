Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου στο Σεντ Λούις εισήχθη ο Λάιονελ Ρίτσι μετά τη συναυλία που έδωσε το βράδυ του Σαββάτου, 29 Αυγούστου, καθώς προς το τέλος της εμφάνισής του παρουσίασε έντονη αδιαθεσία. Ο 77χρονος τραγουδιστής μετέβη ο ίδιος στο νοσοκομείο για εξετάσεις, με τους γιατρούς να εξετάζουν ως πιθανή αιτία του επεισοδίου την ήπια αφυδάτωση.

Σύμφωνα με το TMZ, ο διάσημος καλλιτέχνης και κριτής του «American Idol» παρέμεινε στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την αδιαθεσία του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος ελπίζει να λάβει εξιτήριο την Τρίτη.

TMZ reporting Lionel Richie in ICU after his performance in St. Louis Saturday night at the Muny. Saying it could be dehydration and hoping to be discharged tomorrow. This is video of Saturday’s show. pic.twitter.com/0PiEUKUObI August 31, 2026

Ζήτησε καρέκλα για να ολοκληρώσει τη συναυλία

Άνθρωποι που παρακολούθησαν τη συναυλία ανέφεραν ότι ο Ρίτσι έδειχνε να δυσκολεύεται αισθητά όσο πλησίαζε το τέλος του προγράμματος και κατέβαλλε μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να ολοκληρώσει την εμφάνισή του.

Κατά την ερμηνεία του τελευταίου τραγουδιού της βραδιάς, της μεγάλης επιτυχίας «All Night Long», ο τραγουδιστής ζήτησε να του φέρουν μία καρέκλα, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει καθισμένος.

Οι γιατροί διερευνούν την αιτία της αδιαθεσίας του, με το ενδεχόμενο μιας ελαφράς αφυδάτωσης να βρίσκεται μεταξύ των πιθανότερων σεναρίων.

Η νέα περιπέτεια υγείας του τέσσερις φορές βραβευμένου με Grammy καλλιτέχνη έρχεται περίπου δύο μήνες μετά από ένα ακόμη περιστατικό κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιοδείας του.

Η αδιαθεσία στη σκηνή τον περασμένο Ιούνιο

Τον Ιούνιο, κατά την πρώτη βραδιά της βορειοαμερικανικής περιοδείας του σε 26 πόλεις, ο Λάιονελ Ρίτσι είχε αισθανθεί ξανά έντονη αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στη σκηνή του Grand Casino Arena στο Σεντ Πολ της Μινεσότα.

Ο Ρίτσι, ο οποίος πραγματοποιεί την περιοδεία μαζί με τους Earth, Wind & Fire, είχε εμφανιστεί να βρίσκεται σε εμφανή δυσφορία.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν τότε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον έδειχναν να αναγκάζεται να καθίσει αρκετές φορές ενώ ερμήνευε το «Dancing on the Ceiling».

«Όταν ζαλίζεσαι, κάθεσαι κάτω», είχε πει ο ίδιος στο κοινό, επιχειρώντας παράλληλα να συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμά του.

Παρά την προσπάθειά του, χρειάστηκε τελικά να κάνει διάλειμμα, αφήνοντας το συγκρότημά του στη σκηνή να συνεχίσει να παίζει για περίπου 15 λεπτά.

Σχεδόν μία ώρα αργότερα, ο σαξοφωνίστας Ντίνο Σόλντο ενημέρωσε τους θεατές ότι η συναυλία δεν επρόκειτο να συνεχιστεί, καθώς ο Λάιονελ Ρίτσι «δεν αισθανόταν καλά».

Ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε τότε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια αναβλήθηκαν δύο ακόμη προγραμματισμένες εμφανίσεις του, στο Σικάγο και στο Κολόμπους του Οχάιο.

Οι γιατροί τού είχαν συστήσει ξεκούραση

Η Live Nation είχε ανακοινώσει μετά το περιστατικό ότι, έπειτα από σύσταση των γιατρών να ξεκουραστεί ώστε να επανέλθει πλήρως, ο Ρίτσι ανέβαλε τις δύο επόμενες συναυλίες της περιοδείας του.

Ο ίδιος επέστρεψε στη συνέχεια στη σκηνή και είχε σπεύσει να καθησυχάσει τους θαυμαστές του σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

«Σας ευχαριστώ για κάθε μήνυμα, κάθε καλό λόγο και για όλη σας την αγάπη. Είμαι καλά και είμαι ευγνώμων για όλους εσάς», είχε γράψει σε ανάρτησή του στο Instagram τον περασμένο μήνα.

Η νέα εισαγωγή του στο νοσοκομείο, αυτή τη φορά μετά τη συναυλία στο Σεντ Λούις, επαναφέρει την ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του 77χρονου καλλιτέχνη, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων και νεότερη ενημέρωση για το πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στις εμφανίσεις του.

protothema.gr