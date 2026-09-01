Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε τροχιά σημαντικών παρεμβάσεων και ανακοινώσεων σε σειρά ζητημάτων που απασχολούν το κυπριακό επιχειρείν φαίνεται να εισέρχεται η Kυβέρνηση, μετά τη χθεσινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την ηγεσία της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων.

Οι δηλώσεις τόσο του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, όσο και του προέδρου της ΟΕΒ, Γιώργου Παντελίδη, καταδεικνύουν σύγκλιση ως προς την ανάγκη προώθησης λύσεων, με τον Πρόεδρο να χαρακτηρίζει την ΟΕΒ συνεργάτη του κράτους και τον κ. Παντελίδη να κάνει λόγο για θετική ανταπόκριση από πλευράς Κυβέρνησης στα ζητήματα που τέθηκαν.

Πιο συγκεκριμένα, ως εποικοδομητική και πολύ θετική χαρακτήρισε η ΟΕΒ τη συνάντηση που είχε η ηγεσία της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αρμόδιους υπουργούς, με το συνταξιοδοτικό, την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού σε πολλές επιχειρήσεις, το κόστος εργασίας, την ενέργεια και τη γραφειοκρατία να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα.

Ο πρόεδρος της ΟΕΒ, Γιώργος Παντελίδης, μιλώντας στον «Φ» μετά τη συνάντηση στο Προεδρικό εμφανίστηκε αισιόδοξος, σημειώνοντας πως έγινε μια σοβαρή συζήτηση με τον Πρόεδρο και πως εξετάστηκαν όχι μόνο τα προβλήματα του κυπριακού επιχειρείν, αλλά και συγκεκριμένες λύσεις για αυτά.

Εξελίξεις για το Ταμείο Πλεονάζοντος

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», το επόμενο διάστημα αναμένονται σημαντικές εξελίξεις σε σχέση με το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού, καθώς η Κυβέρνηση φαίνεται να προσανατολίζεται σε αλλαγή του ισχύοντος πλαισίου και ειδικότερα σε μείωση της εισφοράς που καταβάλλουν οι εργοδότες.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα οι εργοδότες καταβάλλουν στο Ταμείο ποσοστό 1,2%, που αντιστοιχεί σε περίπου 120 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Το Ταμείο διαθέτει περίπου 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε αποθεματικό, ποσό που θεωρείται ότι υπερκαλύπτει τις προβλεπόμενες ανάγκες του για σειρά ετών.

Τις πληροφορίες για «ψαλίδι» στις εισφορές ενίσχυσε με τις δημόσιες δηλώσεις του και ο κ. Παντελίδης, ο οποίος ανέφερε ότι η ΟΕΒ έθεσε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας το γεγονός ότι το Ταμείο διαθέτει σήμερα αποθεματικό ύψους €1,5 δισ. και ότι, κατά την εκτίμησή της, ο στόχος της επάρκειάς του εξυπηρετείται, άρα θα μπορούσε να επέλθει μείωση.

Ο πρόεδρος της ΟΕΒ δήλωσε ότι η Ομοσπονδία αναμένει πλέον από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση να αποφασίσουν τη μείωση της συγκεκριμένης εισφοράς και να προχωρήσουν σε ανακοινώσεις.

Υπουργικό και επιχειρηματίες

Μεταξύ άλλων, φαίνεται πως χθες συμφωνήθηκε ότι θα θεσμοθετηθούν πιο τακτικές συναντήσεις με την επιχειρηματική κοινότητα, ώστε να αξιολογείται η πορεία των κυβερνητικών ενεργειών και να αναζητούνται πρακτικές λύσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν την οικονομία.

Περί τα τέλη Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να καλέσει την επιχειρηματική κοινότητα σε συζήτηση με ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο.

Να σημειώσουμε πως την ίδια περίοδο, είτε πριν από τη συνάντηση με το Υπουργικό είτε μετά από αυτήν, αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η επόμενη επίσημη συνάντηση της ΟΕΒ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο κ. Παντελίδης επιβεβαίωσε ότι συμφωνήθηκε να θεσμοθετηθεί ο διάλογος μεταξύ κυβέρνησης και επιχειρηματικού κόσμου, ενώ, όπως μεταφέρθηκε στον «Φ», η επικοινωνία μεταξύ Νίκου Χριστοδουλίδη και Γιώργου Παντελίδη είναι ήδη συχνή.

Ετοιμότητα για λύσεις

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν όχι μόνο τα προβλήματα και οι ανησυχίες του κυπριακού επιχειρείν, αλλά και οι λύσεις που πρέπει να προωθηθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», από πλευράς Κυβέρνησης έχουν αναγνωριστεί στρεβλώσεις και εκφράστηκε ετοιμότητα για διορθωτικές παρεμβάσεις.

Από την πλευρά του, ο κ. Παντελίδης ανέφερε ότι υπήρξε «θετική ανταπόκριση» από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στα ζητήματα που τέθηκαν, κάνοντας λόγο για κοινές προσπάθειες και πρωτοβουλίες με στόχο τη στήριξη της οικονομίας, των επιχειρήσεων και των πολιτών.

Έθεσε παράλληλα ως βασικό στόχο της ΟΕΒ τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου, σημειώνοντας ότι οι οικονομικοί δείκτες παραμένουν ενθαρρυντικοί, με ρυθμό ανάπτυξης περίπου 3,5%.

Συνταξιοδοτικό και απασχόληση

Οι ανησυχίες του επιχειρηματικού κόσμου επικεντρώνονται ιδιαίτερα στο συνταξιοδοτικό και στην έλλειψη εργατικού δυναμικού.

Σε ό,τι αφορά το συνταξιοδοτικό, η ΟΕΒ ξεκαθαρίζει ότι δεν θέτει «κόκκινες γραμμές», αλλά συγκεκριμένους προβληματισμούς. Ο κ. Παντελίδης τόνισε ότι η ομοσπονδία είναι υπέρ της διασφάλισης της επάρκειας των συντάξεων, επιμένοντας παράλληλα ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά ακριβώς τη βιωσιμότητα του Ταμείου σε βάθος χρόνου, με τους εργοδότες να επισημαίνουν ότι υπάρχουν ακόμη σημεία τα οποία χρειάζονται να διορθωθούν.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΟΕΒ, διάφορες ασφαλιστικές δικλείδες. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Παντελίδη, η ΟΕΒ υποστηρίζει πως σε εξαιρετικές περιπτώσεις σοβαρών κρίσεων, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί πλήρως η δυνατότητα του κράτους να δανείζεται από το Ταμείο. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ωστόσο, η ΟΕΒ υποστηρίζει πως πρέπει να υπάρχει ένα σαφές και θεσμοθετημένο πλαίσιο αποπληρωμής, ώστε να μην επαναληφθούν πρακτικές προηγούμενων χρόνων κατά τις οποίες τα ποσά επιστρέφονταν χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Λύσεις για έλλειψη προσωπικού

Σύγκλιση απόψεων φαίνεται να καταγράφηκε και στο θέμα της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού, πρόβλημα που εντοπίζεται ιδιαίτερα στους νοσηλευτές, στους οδηγούς, αλλά και σε άλλους βασικούς τομείς της οικονομίας, όπως η εστίαση, οι οικοδομές και ο τουρισμός.

Ειδικότερα για τους νοσηλευτές, ο κ. Παντελίδης ανέφερε ότι η Κυβέρνηση έχει ήδη καταθέσει ή βρίσκεται στη διαδικασία κατάθεσης συγκεκριμένων νομοσχεδίων, τα οποία η ΟΕΒ θεωρεί ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Όπως είπε, το πρόβλημα της έλλειψης νοσηλευτών είναι πλέον κοινά αποδεκτό και η συζήτηση έχει περάσει στο στάδιο αναζήτησης πρακτικών λύσεων, ορισμένες από τις οποίες απαιτούν νομοθετικές ρυθμίσεις.

Η ΟΕΒ προγραμματίζει, μάλιστα, συναντήσεις με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, προκειμένου να παρουσιάσει και να υποστηρίξει τις θέσεις της, με τον κ. Παντελίδη να αναφέρει ότι η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί θετικά στις εισηγήσεις του επιχειρηματικού κόσμου.

Μια άλλη σημαντική απόφαση αφορά τα ενεργειακά, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται τόσο στην επάρκεια όσο και στο κόστος της ενέργειας.

Σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν, στο ίδιο τραπέζι αναμένεται να καθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι ημικρατικοί οργανισμοί που σχετίζονται με τον τομέα, ώστε να ξεκαθαριστεί και να διαμορφωθεί μια κοινή στρατηγική.

Γραφειοκρατία και εξαγωγές

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε επίσης το θέμα της γραφειοκρατίας και ειδικότερα το σύστημα «Εργάνη», το οποίο οι εργοδότες θεωρούν ότι μπορεί να απλοποιηθεί.

Στο τραπέζι τέθηκε και το εμπορικό έλλειμμα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης των κυπριακών εξαγωγών.

Στο πλαίσιο αυτό, φαίνεται πως συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στον πρωτογενή τομέα, αλλά και στη φαρμακοβιομηχανία, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η εξαγωγική δραστηριότητα.

Χριστοδουλίδης: Συνεργάτης μας η ΟΕΒ

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρακτήρισε μετά τη συνάντηση την ΟΕΒ συνεργάτη της κυβέρνησης στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του κράτους, επιβεβαιώνοντας το κλίμα σύγκλισης που περιέγραψε και η εργοδοτική πλευρά.

Ο Πρόεδρος εστίασε, μεταξύ άλλων, στη φορολογική μεταρρύθμιση και στη μείωση της φορολογίας, η οποία, όπως ανέφερε, ενίσχυσε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, ενώ σημείωσε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει σημαντικές αλλαγές και στο συνταξιοδοτικό, με στόχο την καταβολή υψηλότερων συντάξεων.

Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικές κυβερνητικές παρεμβάσεις το επόμενο διάστημα, χωρίς να αναφέρει όμως τι θα αφορούν. Δεν αποκλείεται, πάντως, οι αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας να συνδέονται και με τις αλλαγές στο Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού, για τις οποίες σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη κυβερνητικές διεργασίες.