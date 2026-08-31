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Την εκτίμηση ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας θα διαμορφωθεί περίπου στο 3,5% το 2026, ενδεχομένως μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρωζώνη, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη συνάντησή του με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΕΒ στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι η Κυβέρνηση προσεγγίζει την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων ως συνεργάτη στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του κράτους, μέσα από συνεχείς και τολμηρές μεταρρυθμίσεις.

Αναφέρθηκε ειδικότερα στη φορολογική μεταρρύθμιση, υποστηρίζοντας ότι η μείωση της φορολογίας ενίσχυσε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, σημειώνοντας ότι πρόκειται για τη σημαντικότερη αλλαγή στον συγκεκριμένο τομέα από το 1980. Όπως ανέφερε, η Κυβέρνηση επιδιώκει αφενός την καταβολή πιο αξιοπρεπών συντάξεων και αφετέρου τη διασφάλιση ενός βιώσιμου Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις επόμενες γενιές.

Ιστορικό υψηλό στην απασχόληση

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για την αγορά εργασίας, σημειώνοντας ότι καταγράφηκαν οι καλύτερες επιδόσεις από το 1999, όταν άρχισε να διενεργείται η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απασχόληση έφθασε σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, ενώ η ανεργία υποχώρησε κοντά στα επίπεδα του 2008. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική χαρακτήρισε τη σημαντική μείωση της ανεργίας μεταξύ των νέων, την οποία παρουσίασε ως έναν από τους βασικούς στόχους της Κυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος απέδωσε τις θετικές επιδόσεις της οικονομίας στην κυβερνητική οικονομική πολιτική, στην πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική και στο μεταρρυθμιστικό σχέδιο. Παράλληλα, αναγνώρισε τη συμβολή των κυπριακών επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας ότι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας.

Όπως σημείωσε, οι επιδόσεις αυτές καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη πόλεμος στην άμεση γειτονιά της Κύπρου και ισχυρές ευρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις.

«Το όφελος της ανάπτυξης να επιστρέφει στην κοινωνία»

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να μεταφέρεται στην κοινωνία και το όφελός της να επιστρέφει στους πολίτες.

«Για αυτό στηρίζουμε τις οικογένειες, ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα και βελτιώνουμε την καθημερινότητα του πολίτη», είπε, προσθέτοντας ότι η αναπτυξιακή πορεία επιτρέπει στην Κυβέρνηση να επενδύει στην Παιδεία, στην Υγεία, στη στεγαστική πολιτική και στο κράτος πρόνοιας.

Προανήγγειλε, επίσης, νέες σημαντικές κυβερνητικές παρεμβάσεις το αμέσως επόμενο διάστημα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε την ΟΕΒ και τα μέλη της για τη συνεισφορά τους στην οικονομία, επαναλαμβάνοντας ότι η Κυβέρνηση τα αντιμετωπίζει ως συνεργάτες. Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία για ουσιαστική συζήτηση γύρω από ζητήματα που απασχολούν τόσο τον επιχειρηματικό κόσμο και την Κυβέρνηση όσο και ευρύτερα την κυπριακή κοινωνία.