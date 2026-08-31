Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Νέα στοιχεία για το παρελθόν του Filo Jet, του καταμαράν που βυθίστηκε ανοικτά της Κερύνειας, έρχονται στο φως την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας και τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Πίσω από τη σημερινή ονομασία του πλοίου βρίσκεται το IRIS JET, ένα καταμαράν με ιστορία 26 χρόνων, το οποίο είχε ταξιδέψει προς την Κερύνεια ήδη από το 2003.

Η ταυτότητα του πλοίου παρέμεινε η ίδια μέσα στα χρόνια, με αριθμό IMO 8962034, παρά τις αλλαγές σε όνομα, ιδιοκτησία και σημαία.

Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι το ίδιο πλοίο είχε παρουσιάσει περιστατικό εισροής νερού και το 2003, μετά από πρόσκρουση σε αποβάθρα. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει οποιοδήποτε στοιχείο που να συνδέει εκείνο το περιστατικό με τα αίτια του χθεσινού ναυαγίου.

Από τη Γαλλία στις Βαλεαρίδες

Το πλοίο ναυπηγήθηκε το 2000 στα ναυπηγεία Iris Catamarans, στη Λα Ροσέλ της Γαλλίας, ενώ η επίσημη παράδοσή του καταγράφεται την 1η Ιουνίου 2001.

Πρόκειται για ταχύπλοο επιβατηγό καταμαράν μήκους περίπου 42,8 μέτρων, 339 GT, με αρχική χωρητικότητα περίπου 346 επιβατών.

Ονομάστηκε εξαρχής IRIS JET και πρώτος ιδιοκτήτης του ήταν η γαλλική κατασκευάστρια Iris Catamarans. Την ίδια χρονιά πέρασε στην ισπανική Cape Balear S.L., με νηολόγιο Παλαμός, και δραστηριοποιήθηκε στις Βαλεαρίδες.

Το 2003 στη γραμμή προς Κερύνεια

Δύο χρόνια αργότερα, το 2003, το IRIS JET ναυλώθηκε από την τουρκική Meltem Denizcilik για επιβατικά δρομολόγια μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων.

Στην πράξη, πραγματοποίησε περιορισμένο αριθμό δρομολογίων στη γραμμή Τασουτζού–Κερύνειας.Η παρουσία του πλοίου στη συγκεκριμένη περιοχή εκείνη την περίοδο επιβεβαιώνεται και από γαλλική δικαστική απόφαση, η οποία αναφέρεται «στη δραστηριοποίησή του σε επιβατική σύνδεση μεταξύ Τουρκίας και βόρειας Κύπρου».

Η πρόσκρουση και η εισροή νερού

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει περιστατικό που καταγράφεται το ίδιο έτος. Σύμφωνα με απόφαση του Γαλλικού Ακυρωτικού Δικαστηρίου της 10ης Μαρτίου 2009, το IRIS JET προσέκρουσε σε αποβάθρα στο Τασουτζού κατά τη διάρκεια ελιγμού στις 26 Οκτωβρίου 2003.

Μετά την πρόσκρουση, το πλοίο συνέχισε να λειτουργεί. Λίγες ημέρες αργότερα, ωστόσο, παρουσίασε σοβαρή εισροή νερού.

Στην ίδια δικαστική απόφαση καταγράφεται ότι είχαν υποδειχθεί εργασίες που έπρεπε να γίνουν σε κατάλληλο λιμάνι, χωρίς αυτές να έχουν πραγματοποιηθεί πριν επιδεινωθεί η κατάσταση του πλοίου.

Το περιστατικό οδήγησε στη συνέχεια σε πολυετή ασφαλιστική και δικαστική διαμάχη.

Να σημειωθεί ότι το γεγονός ότι το ίδιο καταμαράν είχε παρουσιάσει εισροή νερού πριν από 23 χρόνια έχει επανέλθει τώρα στη δημόσια συζήτηση στα κατεχόμενα, ενω μέχρι στιγμής οποιαδήποτε ένδειξη που να συνδέει το περιστατικό του 2003 με τη χθεσινή τραγωδία.

Χρόνια εκτός ενεργού υπηρεσίας

Η συνέχεια της πορείας του πλοίου ήταν επίσης περιπετειώδης.

Το IRIS JET κατασχέθηκε στο λιμάνι Τασουτζού λόγω οφειλών προς εργαζομένους και άλλους πιστωτές και παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός ενεργού υπηρεσίας.

Στο διάστημα που ακολούθησε τέθηκε επανειλημμένα σε διαδικασία πλειστηριασμού, μεταξύ άλλων το 2007 έναντι 2,425 εκατ. δολαρίων και ξανά το 2014.

Η ακριβής διάρκεια της συνεχούς ακινησίας του δεν αποτυπώνεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα διαθέσιμα αρχεία, γι’ αυτό και το ασφαλέστερο είναι να γίνεται λόγος για πολυετή περίοδο παροπλισμού και όχι για αδιάλειπτη ακινησία συγκεκριμένου αριθμού ετών.

Το 2017 πέρασε σε ελληνική ιδιοκτησία

Το 2017 το πλοίο πέρασε στην ελληνική Irisjet Maritime Company και μεταφέρθηκε στο Πέραμα για επισκευές.

Παρέμεινε με την ονομασία IRIS JET και ελληνική σημαία.

Τα διαθέσιμα δεδομένα νηολογίου εμφανίζουν την Irisjet Maritime ως ιδιοκτήτρια από τις 29 Μαΐου 2017 μέχρι τις 2 Μαρτίου 2024.

Το 2020 καταγράφεται σύντομη μεταφορά σε παναμαϊκό νηολόγιο υπό την Kasteknik Denizcilik, προτού το πλοίο επιστρέψει μέσα στην ίδια χρονιά στην Irisjet Maritime και στην ελληνική σημαία.

Από IRIS JET σε FILO JET

Το 2024 το καταμαράν άλλαξε εκ νέου ιδιοκτήτη. Πέρασε στην τουρκική Filo Denizcilik Ltd., μετονομάστηκε σε FILO JET και εντάχθηκε ξανά στη γραμμή Τασουτζού–Κερύνειας.

Η Filo Denizcilik εμφανίζεται σήμερα τόσο ως εγγεγραμμένη ιδιοκτήτρια όσο και ως διαχειρίστρια του πλοίου.

Η αμέσως προηγούμενη ιδιοκτήτρια ήταν, επομένως, η ελληνική Irisjet Maritime Company, ενώ το προηγούμενο όνομα του πλοίου ήταν το IRIS JET.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το ίδιο καταμαράν είχε ταξιδέψει προς την Κερύνεια ήδη από το 2003 και επέστρεψε, δύο δεκαετίες αργότερα, στην ίδια ουσιαστικά γραμμή.

Τα ερωτήματα Τουρκοκύπριων δημοσιογράφων

Το ιστορικό του πλοίου έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα κατεχόμενα.

Η Τουρκοκύπρια δημοσιογράφος Αϊσού Μπασρί Ακτέρ, επικαλούμενη δημόσια διαθέσιμα στοιχεία, έγραψε ότι το Filo Jet είναι 26 ετών και έκανε λόγο για μια σύνθετη ιστορία με αλλεπάλληλες αλλαγές σημαίας και ιδιοκτησίας.

Η ίδια αναφέρθηκε επίσης στα αρχεία ταξινόμησης του πλοίου, σημειώνοντας ότι υπάρχουν σημεία που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.

Παράλληλα, άλλοι Τουρκοκύπριοι δημοσιογράφοι θέτουν ερωτήματα για την κατάσταση του πλοίου, τις επιθεωρήσεις που είχαν προηγηθεί και τις συνθήκες υπό τις οποίες δόθηκε η άδεια απόπλου την ημέρα της τραγωδίας.

Η διευθύντρια της ιστοσελίδας Bugün Kıbrıs, Αϊσεμντέν Ακίν, έγραψε ότι αρχικά δεν είχε δοθεί άδεια απόπλου λόγω καιρικών συνθηκών, αλλά η απόφαση άλλαξε αργότερα.

Η ίδια ζήτησε να δημοσιοποιηθούν η άδεια εκτέλεσης του δρομολογίου, οι εκθέσεις επιθεώρησης και το έγγραφο αναχώρησης του πλοίου.

Οι συγκεκριμένες αναφορές παραμένουν ισχυρισμοί που αναμένεται να διερευνηθούν.

Αρικλί: Το πλοίο είχε ελεγχθεί

Από την πλευρά του, ο λεγόμενος «υπουργός Δημοσίων Έργων και Μεταφορών» στα κατεχόμενα, Ερχάν Αρικλί, απέρριψε τις αναφορές ότι το Filo Jet είχε αποπλεύσει χωρίς έλεγχο.

Μιλώντας στο KIBRIS TV, υποστήριξε ότι το πλοίο είχε περάσει πριν από περίπου δυόμισι μήνες από έλεγχο του Türk Loydu και είχε λάβει τα σχετικά πιστοποιητικά και πιστοποιητικό κλάσης.

Απέρριψε επίσης τον ισχυρισμό ότι ο καπετάνιος δεν διέθετε άδεια, λέγοντας ότι είχε περίπου 25 χρόνια εμπειρίας και πολυετή παρουσία στη συγκεκριμένη περιοχή.

Σε σχέση με τις αναφορές για πιθανή έκρηξη στο πλοίο, δήλωσε ότι οι απαντήσεις θα δοθούν μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών ερευνών.

Girne’de Deniz Faciası: Filo Jet Battı, 8 Kişi Hayatını Kaybetti



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Girne’den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere yola çıkan Filo Jet isimli yolcu gemisinin alabora olarak batması büyük faciaya yol açtı.



Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak… pic.twitter.com/1aZ3acSCB8 — objektifcesme (@objektifcesme) August 30, 2026

Οι καταγγελίες επιζώντων

Την ίδια ώρα, σοβαρές είναι οι καταγγελίες επιβατών που επέζησαν από το ναυάγιο.

Ο Ιμπραήμ Κανμπολάτ υποστήριξε ότι επιβάτες είχαν ενημερώσει μέλη του πληρώματος όταν αντιλήφθηκαν ότι στο πλοίο εισέρχονταν νερά.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, όταν η κατάσταση επιδεινώθηκε και το καταμαράν άρχισε να παίρνει κλίση, δεν έγινε οργανωμένη διανομή σωσιβίων.

Ανάλογη εικόνα μετέφερε στο CNN Türk και ο επιζών Εφέ Μουλτιτζί, ο οποίος ανέφερε ότι κάποιοι επιβάτες αναγκάστηκαν να πηδήξουν στη θάλασσα χωρίς σωσίβια.

Κατά τη δική του περιγραφή, το πλοίο άρχισε να βάζει νερά περίπου 20 με 25 λεπτά μετά την αναχώρησή του από την Κερύνεια.

Οι μαρτυρίες αυτές αποτελούν καταγγελίες επιζώντων και αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της επίσημης έρευνας.

Οι απαντήσεις αναζητούνται στη θάλασσα

Στο Filo Jet επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, εκ των οποίων 259 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι οκτώ νεκροί, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό 18 αγνοουμένων.

Παράλληλα, έχει αρχίσει η διερεύνηση ενδεχόμενων ευθυνών, με τον καπετάνιο και άλλα πρόσωπα να έχουν τεθεί υπό «κράτηση».

Το ναυάγιο βρίσκεται σε μεγάλο βάθος και κρίσιμη θεωρείται η ανάκτηση των συστημάτων καταγραφής του πλοίου, τα οποία ενδέχεται να δώσουν απαντήσεις για το τι συνέβη στα τελευταία λεπτά πριν από τη βύθιση.