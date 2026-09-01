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Μπροστά σε ανθρώπινες τραγωδίες η πολιτική, οι πολιτικοί, οφείλουν να κάνουν ένα βήμα πίσω καθώς προέχει η διαχείριση της κρίσης. Τα όσα διαδραματίσθηκαν στη θαλάσσια περιοχή, ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας, έχουν σοκάρει. Νεκροί και αγνοούμενοι από το ναυάγιο. Και αυτό που έχει σημασία, σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι να εντοπισθούν οι αγνοούμενοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις το μείζον είναι το ανθρώπινο. Και η ανθρωπιά.

Από την πρώτη στιγμή, που έγινε γνωστό το ναυάγιο, η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω των Ηνωμένων Εθνών, διαμήνυσε ότι είναι έτοιμη να προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια της ζητηθεί. Να προσφέρει στην προσπάθεια με δικές της δυνάμεις. Αν και συνήθως η κατοχική πλευρά είναι επιφυλακτική, μέχρι και αρνητική να δεχθεί βοήθεια από την Κυπριακή Δημοκρατία, υπήρξαν στο παρελθόν περιπτώσεις, κατά τις οποίες λειτούργησε διαφορετικά. Για παράδειγμα, σε δυο μεγάλες πυρκαγιές, το Μάιο του 2020, στα χωριά Διόριος και Κορμακίτης και τον Ιούνιο του 2022 στην Καντάρα, το κατοχικό καθεστώς ζήτησε βοήθεια από την Κυπριακή Δημοκρατία και την έλαβε αμέσως, προσφέροντας εναέρια μέσα. Ήταν στην πρώτη περίπτωση ηγέτης του κατοχικού καθεστώτος ο Μουσταφά Ακιντζί ( με ψευδοπρωθυπουργό τον Τατάρ) και στη δεύτερη, επικεφαλής της αποσχιστικής οντότητας ήταν ο Ερσίν Τατάρ. Αυτή τη φορά, η Κυπριακή Δημοκρατία έσπευσε να δηλώσει έτοιμη να βοηθήσει, πλην όμως δεν υπήρξε ανταπόκριση από κατοχικής πλευράς.

Υπενθυμίζεται ότι το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας- Διάσωσης ( ΚΣΕΔ), δήλωσε ετοιμότητα μέσω των Ηνωμένων, να παράσχει την όποια βοήθεια χρειαστεί για αντιμετώπιση της κρίσης, που προκλήθηκε. Βοήθεια χρειάζονταν, εξ ου και όπως αναφέρει δημοσίευμα του «Φ», η τουρκική πλευρά απευθύνθηκε σε ολλανδική εταιρεία ζητώντας βοήθεια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι Ολλανδοί με τη σειρά τους έψαχναν στη Λεμεσό για βοήθεια και επικοινώνησαν με ιδιοκτήτη ρυμουλκού!

Όλα αυτά επισημαίνονται σε μια περίοδο που συζητούνται Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και από τουρκικής πλευράς τονίζεται η ανάγκη να γίνουν ενέργειες «για αποκατάσταση της εμπιστοσύνης». Θεωρητικά πάντα.

Προφανώς και σε τέτοιες συνθήκες, δεν επιχειρείται να αποδοθούν πολιτικές ευθύνες και σε καμία περίπτωση να τύχει εκμετάλλευσης η τραγωδία. Ο Τουφάν Έρχιουρμαν δεν έχει «αρμοδιότητες» σε αυτά τα ζητήματα, καθώς αυτές ανήκουν στη ψευδοκυβέρνηση και πρωτίστως στην Τουρκία. Θα μπορούσε, βέβαια, να παρέμβει και επιμένει όπως υπάρξει συνεργασία. Όπως έχει γίνει στο παρελθόν από προκατόχους του.

Σημειώνεται ότι το 2020 ήταν η πρώτη φορά που αποδέχθηκαν βοήθεια στα κατεχόμενα από τις ελεύθερες περιοχές. Σύμφωνα με την εφημερίδα Diyalog (18.05.20), στα κατεχόμενα, λόγω του γεγονότος ότι δεν αρκούσαν τα οχήματα της λεγόμενης «πυροσβεστικής» και της «πολιτικής άμυνας» για κατάσβεση των πυρκαγιών, ζητήθηκε βοήθεια πρώτα από την Τουρκία και μετά από την «νότια Κύπρο», όπως χαρακτηρίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία. Από την Τουρκία ήρθαν τρία ελικόπτερα, αναφέρει το δημοσίευμα προσθέτοντας ότι ο Μουσταφά Ακιντζί, ο οποίος μετέβη στον χώρο των πυρκαγιών, διαπίστωσε ότι αργούσε η επέμβαση των πτητικών μέσων από την Τουρκία και επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, ο οποίος «απέστειλε γρήγορα στον βορρά», κατά την έκφραση της εφημερίδας, ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο και ένα ελικόπτερο.

Σε τέτοιες στιγμές, ανθρώπινης τραγωδίας, η όποια πολιτική συζήτηση δεν είναι προφανώς ψηλά στην ατζέντα. Όμως και η τραγωδία αυτή, το ναυάγιο στη θαλάσσια περιοχή της κατεχόμενης Κερύνειας, έχει πολιτικές προεκτάσεις, είναι αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης κατοχής.

Υ.Γ.: Εδώ και χρόνια, στο πλαίσιο συνεννόησης, ως Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, υπάρχουν διευθετήσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα. Η ΑΗΚ στέλνει ρεύμα στα κατεχόμενα αλλά και λαμβάνει, όταν υπάρχει ανάγκη.