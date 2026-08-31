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Η Γενική Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Λιβάνου ανακοίνωσε απόψε ότι απέτρεψε επιχείρηση παράνομης μεταφοράς περίπου 25 Σύρων πολιτών από τον Λίβανο προς την Κύπρο διά θαλάσσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Διεύθυνση Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρήσεων έλαβε συγκεκριμένες πληροφορίες για ομάδα η οποία προετοίμαζε τη μεταφορά των Σύρων πολιτών με πλοιάριο.

Έπειτα από παρακολούθηση και επιτόπια έρευνα, οι λιβανικές Αρχές ταυτοποίησαν έναν από τους φερόμενους ως εμπλεκομένους, ο οποίος αναφέρεται με τα αρχικά Μ.Α. Πρόκειται για Σύρο υπήκοο που διαμένει στον Λίβανο και φέρεται να οργάνωνε τη μεταφορά προσώπων από τη Συρία στον Λίβανο και, στη συνέχεια, διά θαλάσσης προς την Κύπρο και από εκεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Ο ύποπτος συνελήφθη στις 31 Αυγούστου στην περιοχή Νεμρίν–Ντίνιγιε, κατόπιν οδηγιών των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Με τη σύλληψή του, η σχεδιαζόμενη επιχείρηση μεταφοράς αποτράπηκε πριν από την αναχώρηση του σκάφους.

Κατά την ανάκριση, σύμφωνα πάντοτε με τη λιβανική Κρατική Ασφάλεια, παραδέχθηκε ότι διηύθυνε δίκτυο παράνομης διακίνησης προσώπων από τη Συρία προς την Ευρώπη, κυρίως μέσω Κύπρου. Διαπιστώθηκε επίσης ότι εκκρεμούσαν εις βάρος του δικαστικά εντάλματα.

Ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση και η υπόθεση παραπέμφθηκε στις αρμόδιες δικαστικές σρχές στον βόρειο Λίβανο.

ΚΥΠΕ