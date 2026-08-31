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Σοβαρές επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου Προέδρου της ΕΔΕΚ εκφράζουν δύο μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων παράλληλες διαδικασίες, αλλαγές σε εκλογικά κέντρα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της ΚΕΕ, αμφισβήτηση πρακτικών και μη εφαρμογή ομόφωνων αποφάσεων του αρμόδιου εκλογικού οργάνου.

Σε δημόσια τοποθέτησή τους, ο Γιάννης Αναστασίου και ο Μιχάλης Θεοδούλου, μέλη της ΚΕΕ, αναφέρουν ότι αποφάσισαν να τοποθετηθούν δημόσια με αφορμή την ανακοίνωση του κόμματος για τη διεξαγωγή των εκλογών, υποστηρίζοντας ότι τα γεγονότα που έχουν προηγηθεί δεν τους επιτρέπουν να παραμείνουν σιωπηλοί.

Όπως σημειώνουν, η ΚΕΕ έχει συγκροτηθεί ως το αρμόδιο εκλογικό όργανο και έχει ήδη συνεδριάσει δύο φορές, λαμβάνοντας ομόφωνες αποφάσεις και διατυπώνοντας εισηγήσεις για την ομαλή, διαφανή και αμερόληπτη διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι δύο υποψήφιοι υποστηρίζουν ότι οι αποφάσεις και εισηγήσεις της ΚΕΕ αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τους χώρους διεξαγωγής των εκλογών, την παρουσία παρατηρητών των υποψηφίων, τη δυνατότητα μεταφοράς του εκλογικού δικαιώματος και τον συντονισμό με τις Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές.

Σύμφωνα με την τοποθέτησή τους, οι ομόφωνες εισηγήσεις κατατέθηκαν γραπτώς στο Πολιτικό Γραφείο, ενώ προηγουμένως είχαν τεθεί υπόψη και των τριών υποψηφίων. Όπως αναφέρουν, δύο από τους τρεις υποψηφίους τις είχαν αποδεχθεί.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε σύσκεψη των Προέδρων των Επαρχιακών Εφορευτικών Επιτροπών, η οποία, όπως καταγγέλλουν, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Προέδρου της ΕΔΕΚ χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της ΚΕΕ.

Όπως αναφέρουν, η ΚΕΕ είχε ήδη αποφασίσει να πραγματοποιήσει συνάντηση με τις Επαρχιακές Εφορευτικές Επιτροπές την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, στη Χοιροκοιτία, με στόχο την ενημέρωση και τον συντονισμό τους.

«Το ουσιαστικό ζήτημα είναι ότι, ενώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο αρμόδιο εκλογικό όργανο, το οποίο έχει ήδη συνεδριάσει και έχει ομόφωνα καθορίσει διαδικασία ενημέρωσης και συντονισμού των Επαρχιακών Εφορευτικών Επιτροπών, δημιουργείται παράλληλη διαδικασία για ζητήματα που άπτονται άμεσα της ίδιας εκλογικής διαδικασίας», αναφέρουν.

Στο πλαίσιο αυτό θέτουν το ερώτημα «ποιος είναι τελικά ο ρόλος και ποια η αρμοδιότητα της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής;»

Οι δύο καταγγέλλοντες αναφέρονται επίσης σε ζήτημα που, όπως υποστηρίζουν, προέκυψε σχετικά με τα πρακτικά της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΔΕΚ.

Όπως αναφέρουν, κατά την πρώτη συνεδρία της ΚΕΕ δεν τέθηκαν ενώπιόν της πρακτικά της Κεντρικής Επιτροπής που να αφορούν αποφάσεις και διαδικασίες για τις εκλογές, καθώς, όπως υποστηρίζουν, αυτά δεν υπήρχαν.

Ωστόσο, προσθέτουν, την επόμενη ημέρα εμφανίστηκαν πρακτικά στα οποία καταγράφονταν θέματα και αποφάσεις σχετικά με την εκλογική διαδικασία.

Σύμφωνα με τους ίδιους, τα συγκεκριμένα πρακτικά αμφισβητήθηκαν από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, τα οποία φέρεται να υποστήριξαν ότι ορισμένα θέματα δεν είχαν συζητηθεί ή ότι οι αποφάσεις που είχαν ληφθεί ήταν διαφορετικές.

«Το γεγονός ότι υπάρχει αμφισβήτηση ως προς το περιεχόμενο πρακτικών που αφορούν την εκλογική διαδικασία είναι από μόνο του σοβαρό», αναφέρουν, υπογραμμίζοντας ότι η ακρίβεια των πρακτικών και η σαφής αποτύπωση των αποφάσεων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη θεσμική τάξη μιας εκλογικής διαδικασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στους χώρους διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

Οι δύο αναφέρουν ότι στην Πάφο είχαν εκφραστεί επιφυλάξεις από στελέχη και μέλη για τη διεξαγωγή των εκλογών στα γραφεία του κόμματος, μεταξύ άλλων λόγω ζητημάτων πρόσβασης και εξυπηρέτησης ατόμων τρίτης ηλικίας.

Παράλληλα, όπως σημειώνουν, είχε εξασφαλιστεί δωρεάν η παραχώρηση της Παλαιάς Ηλεκτρικής από τον Δήμο Πάφου, χώρος που, σύμφωνα με τους ίδιους, κρίθηκε κατάλληλος και είχε χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν για εκλογές.

Η Παλαιά Ηλεκτρική, αναφέρουν, αποτέλεσε ομόφωνη εισήγηση της ΚΕΕ, ωστόσο στην τελική ανακοίνωση του κόμματος επιλέχθηκε διαφορετικός χώρος.

Την ίδια ώρα, σημειώνουν ότι στη Λάρνακα αποφασίστηκε αλλαγή του χώρου διεξαγωγής, όπως ακριβώς είχε εισηγηθεί ομόφωνα η ΚΕΕ.

Με βάση τα πιο πάνω, θέτουν το ερώτημα γιατί, εφόσον οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής θεωρούνται δεσμευτικές, εφαρμόζεται διαφορετική προσέγγιση στις δύο επαρχίες.

Παράλληλα, εκφράζουν έκπληξη για την αφαίρεση της κάλπης από τον Πύργο Τηλλυρίας και την προσθήκη κάλπης στον Πωμό, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη αλλαγή δεν συζητήθηκε στην ΚΕΕ και ότι η Επιτροπή ουδέποτε εξουσιοδότησε την τοποθέτηση κάλπης στον Πωμό.

«Ποιος αποφάσισε την αλλαγή αυτή και με ποια αρμοδιότητα;», διερωτώνται.

Ένα ακόμη ζήτημα που θέτουν αφορά τη δυνατότητα μεταφοράς του εκλογικού δικαιώματος.

Όπως αναφέρουν, η ΚΕΕ είχε αποφασίσει ότι μέλη του κόμματος που επιθυμούν να ψηφίσουν σε διαφορετική επαρχία από αυτήν στην οποία είναι εγγεγραμμένα θα μπορούσαν να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην ΚΕΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 2026, ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως τα επηρεαζόμενα εκλογικά κέντρα.

Υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των μελών και στην ευρύτερη δυνατή συμμετοχή, ωστόσο δεν περιλήφθηκε στην επίσημη ανακοίνωση του κόμματος.

«Ποια από τα ομόφωνα αποφασισθέντα από την ΚΕΕ εφαρμόζονται τελικά και ποια όχι;», διερωτώνται.

Καταλήγοντας, οι δύο υποστηρίζουν ότι τα ζητήματα αυτά, εάν εξεταστούν συνολικά, δημιουργούν εύλογες ανησυχίες για τη θεσμική λειτουργία της εκλογικής διαδικασίας.

«Πρακτικά που αμφισβητούνται. Ομόφωνες αποφάσεις της ΚΕΕ που δεν αποτυπώνονται στην τελική διαδικασία. Αλλαγές σε εκλογικούς χώρους που αντιμετωπίζονται διαφορετικά από επαρχία σε επαρχία. Αλλαγή κάλπης από την Τηλλυρία στον Πωμό χωρίς προηγούμενη συζήτηση στην ΚΕΕ. Απόφαση της ΚΕΕ για μεταφορά ψήφου που δεν περιλαμβάνεται στην επίσημη ανακοίνωση», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Παρά τις διαφωνίες και τις επιφυλάξεις τους, ξεκαθαρίζουν ότι δεν προτίθενται να παραιτηθούν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

«Δεν αποχωρούμε επειδή διαφωνούμε. Παραμένουμε επειδή έχουμε ευθύνη», αναφέρουν, τονίζοντας ότι θα συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους «με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και χωρίς οποιαδήποτε σκοπιμότητα υπέρ ή κατά οποιουδήποτε υποψηφίου».

«Η αξιοπιστία μιας εκλογικής διαδικασίας δεν κρίνεται μόνο από το αποτέλεσμα της κάλπης. Κρίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο φτάνουμε μέχρι την κάλπη», καταλήγουν.