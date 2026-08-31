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Μια συγκινητική προσωπική εμπειρία μοιράστηκε ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, μιλώντας στη μεσημεριανή εκπομπή του ΑΝΤ1, αναφέροντας ότι πριν από περίπου μία δεκαετία έδωσε δείγμα μυελού των οστών και πρόσφατα ενημερώθηκε από το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα ότι είναι συμβατός δότης για ένα 9χρονο κοριτσάκι.

Ο κ. Ιωάννου αποδέχθηκε να προχωρήσει στη διαδικασία και έγινε δότης, περιγράφοντας την εμπειρία του και καλώντας τους πολίτες να δώσουν δείγμα, τονίζοντας πως πρόκειται για μια διαδικασία που μπορεί να προσφέρει σε έναν συνάνθρωπο τη δυνατότητα να κερδίσει τη μάχη για τη ζωή.

«Ενημερώθηκα ότι είμαι συμβατός δότης για ένα κοριτσάκι 9 ετών»

Αρχικά εξήγησε ότι είχε δώσει δείγμα μυελού των οστών πριν από περίπου μία δεκαετία. «Γίνεται μία φορά για τον κάθε άνθρωπο και ειδοποιήθηκα πριν από κάποιους μήνες από το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα ότι είμαι συμβατός δότης μυελού των οστών με ένα κοριτσάκι 9 ετών. Με ρώτησαν αν επιθυμούσα να προχωρήσουμε με τη διαδικασία, ώστε να γίνει η μεταμόσχευση. Αποδέχθηκα και κάναμε όλη τη διαδικασία», ανέφερε.

Ο κ. Ιωάννου σημείωσε ότι προηγείται μια διαδικασία κατά την οποία εντοπίζεται το κοντινό περιβάλλον συμβατότητας και στη συνέχεια ακολουθεί μια πιο εξειδικευμένη διαδικασία.

Τόνισε, παράλληλα, ότι η διαδικασία του δότη πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο. «Είναι κάτι απλό και λέω στον κόσμο που ενδεχομένως να κληθεί να μην φοβηθεί. Δεν υπάρχει ταλαιπωρία. Μπροστά στη δυνατότητα να βοηθήσεις και να σώσεις μια ζωή, εκεί αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει. Δεν το αντιλαμβάνεσαι όταν δίνεις το δείγμα, αλλά τη στιγμή που πρέπει να το πράξεις. Αξίζει ο καθένας από εμάς να προχωρήσει», σημείωσε.

Ακόμη, ανέφερε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τη διαδικασία. Όπως εξήγησε, η διαδικασία διήρκησε τέσσερις ημέρες, με τη χορήγηση ενέσιμων φαρμάκων, ώστε να αυξηθούν τα λευκά αιμοσφαίρια.

«Πήγα το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και είναι σαν την αιμοδοσία. Μέχρι το μεσημέρι είχαμε τελειώσει και επέστρεψα στο σπίτι μου», ανέφερε.

«Δεν γνωρίζω την ταυτότητα του κοριτσιού»

Επιπλέον, σημείωσε ότι η διαδικασία της μεταμόσχευσης ολοκληρώθηκε στην Αγγλία. «Ήταν επιτυχημένη και τους επόμενους μήνες θα διαφανεί αν θα χρειαστεί οτιδήποτε άλλο. Ίσως χρειαστεί να γίνει επαναληπτική διαδικασία. Δεν γνωρίζω την ταυτότητα του κοριτσιού», είπε.

Ο κ. Ιωάννου χαρακτήρισε ευλογία για κάποιον το να είναι συμβατός δότης. «Θα σπαταλήσεις κάποιες ώρες από τη ζωή σου, αλλά θα καταφέρεις να σώσεις τη ζωή κάποιου συνανθρώπου σου. Καλώ τον κόσμο να το πράξει και να δώσει δείγμα μυελού των οστών. Δεν ξέρει πότε θα τύχει σε σένα να χρειαστείς κάποιον άνθρωπο στο πλευρό σου. Είναι χαρά Θεού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διευκρίνισε, τέλος, ότι στη διαδικασία προβλέπεται η ανταλλαγή κάρτας με το 9χρονο κοριτσάκι. «Κάνεις κάτι πολύ μικρό από τη δική σου μεριά, αλλά είναι κάτι πολύ μεγάλο για αυτόν που το δέχεται. Κάθε χρόνο γίνεται στην Κύπρο αυτή η διαδικασία από 50-60 άτομα. Χιλιάδες συμπατριώτες μας έχουν δώσει δείγμα μυελού των οστών», κατέληξε.