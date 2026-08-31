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Συντετριμμένη και με τον πόνο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό της, η κόρη του Ντίμη Μαυρόπουλου, Άντζελα, προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τον εφιάλτη που έζησε στο Κάβο Γκρέκο και κυρίως, την τραγική απώλεια του πατέρα της. Η ίδια διασώθηκε μαζί με τη σύντροφο του 76χρονου επιχειρηματία, έπειτα από μια δύσκολη επιχείρηση διάσωσης που στήθηκε από το ΚΣΕΔ στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, με τις καιρικές συνθήκες να είναι ιδιαίτερα αντίξοες.

Στον κόλπο μεταξύ των Αγίων Αναργύρων και του Κόννου στο Κάβο Γκρέκο, το μεσημέρι του Σαββάτου η θάλασσα μετατράπηκε σε παγίδα και γράφτηκε με τον πιο τραγικό τρόπο το τέλος ενός ανθρώπου που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Ο θάνατος του Ντίμη Μαυρόπουλου σκόρπισε θλίψη σε ολόκληρη την Κύπρο. Άνθρωποι που τον γνώριζαν, φίλοι και συνεργάτες του αδυνατούν ακόμη να πιστέψουν ότι ο δυναμικός επιχειρηματίας έφυγε τόσο ξαφνικά και τόσο άδικα από τη ζωή.

Το σκάφος του παρασύρθηκε από τα κύματα και προσέκρουσε στα βράχια. Ο 76χρονος βρέθηκε στη θάλασσα, χάνοντας τελικά τη ζωή του. Ελικόπτερα και διασώστες επιστρατεύτηκαν για τον εντοπισμό και τη διάσωση των ανθρώπων που βρίσκονταν στη θάλασσα. Συνολικά, από την επιχείρηση διασώθηκαν πέντε άτομα.

«Είμαι ζωντανή…»

Το philenews επικοινώνησε με την κόρη του Ντίμη Μαυρόπουλου, Άντζελα, η οποία, εμφανώς συγκλονισμένη, δεν θέλησε να αναφερθεί στις δραματικές λεπτομέρειες όσων έζησε. Με λίγα μόνο λόγια, αλλά εμφανώς φορτισμένη, περιέγραψε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ίδια και η οικογένειά της.

«Ένα πράγμα θα σας πω. Τώρα δεν είναι ώρα. Εγώ είμαι ζωντανή. Περάσαμε πολλά και όλη η οικογένεια αυτή τη στιγμή θέλουμε privacy (ιδιωτικότητα)», ανέφερε.

Ερωτηθείσα εάν είναι καλά στην υγεία της και κατά πόσο φέρει τραύματα, απάντησε: «Είμαι καλά. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο».

Η Άντζελα Μαυρόπουλου δεν θέλησε να επεκταθεί, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ίσως σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, να μιλήσει για τις δραματικές στιγμές που έζησε.

Η κατάθεση της κόρης φωτίζει τις τελευταίες στιγμές

Η Άντζελα Μαυρόπουλου, η οποία επέβαινε επίσης στο μοιραίο σκάφος που παρασύρθηκε στα βράχια και διαλύθηκε, έλαβε εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου το βράδυ του Σαββάτου. Εξιτήριο έλαβε χθες και η σύντροφος του 76χρονου επιχειρηματία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη του Ντίμη Μαυρόπουλου έχει ήδη δώσει κατάθεση στην Αστυνομία, περιγράφοντας όσα εφιαλτικά διαδραματίστηκαν. Η σύντροφος του θύματος, η οποία επίσης διασώθηκε, αναμένεται, εκτός απροόπτου, να καταθέσει σήμερα στην Αστυνομία.

«Δεν μπορεί κανείς να ξέρει τι ακριβώς συνέβη»

Την ίδια ώρα, στενό φιλικό πρόσωπο του Ντίμη Μαυρόπουλου, που τον γνώριζε για πολλά χρόνια και είχε μαζί του τόσο φιλική όσο και επαγγελματική σχέση, εμφανίζεται ιδιαίτερα συγκρατημένο σε ό,τι αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Μιλώντας στο philenews ανέφερε ότι «δυστυχώς, δεν μπορεί να ξέρει κανείς τι ακριβώς συνέβη στο σκάφος και τι ακριβώς επιχείρησε να κάνει ο Ντίμης. Ήταν η κακιά στιγμή», μας είπε χαρακτηριστικά.

Αναμένονται οι ανακοινώσεις για την κηδεία

Σε ό,τι αφορά την εξόδιο ακολουθία και το τελευταίο αντίο στον Ντίμη Μαυρόπουλο, πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη. Ωστόσο, η οικογένεια δεν βρίσκεται ακόμη σε θέση να προβεί σε επίσημη ανακοίνωση.

Μέσα σε λίγες ώρες, η ζωή της οικογένειας του 76χρονου επιχειρηματία άλλαξε για πάντα. Η τραγωδία στον Κάβο Γκρέκο άφησε πίσω της ένα νεκρό και μια οικογένεια που προσπαθεί να διαχειριστεί το βαρύ χτύπημα της απώλειας.