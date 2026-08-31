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Τον Αύγουστο καταγράφηκε βροχόπτωση ίση με δέκα φορές αυτή της κανονικής για τον μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Συγκεκριμένα, με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία μέχρι και το πρωί της Δευτέρας 31 Αυγούστου, η μέση βροχόπτωση που καταγράφηκε στις ελεύθερες περιοχές φτάνει τα 30 χιλιοστά, ενώ η μέση κανονική για τον μήνα ανέρχεται σε 2,9 χιλιοστά, καταγράφοντας αύξηση 1034%.

Μάλιστα, τα 22,5 από τα 30 χιλιοστά καταγράφηκαν το τελευταίο τριήμερο.

Η μεγαλύτερη ποσότητα καταγράφηκε στα Πλατάνια με 83,9 χιλιοστά, από 12,8 χιλιοστά, καταγράφοντας αύξηση 655% σε σχέση με την κανονική για τον μήνα.

Ποσοστιαία, η μεγαλύτερη αύξηση για τον μήνα καταγράφηκε στο Φρέναρος και στην Ξυλοτύμπου, με ποσότητες που ξεπερνούν τις 200 φορές της κανονικής για τον μήνα. Στο Φρέναρος έπεσαν 27,3 χιλιοστά από 0,1% (27.300%) και στην Ξυλοτύμπου 40 χιλιοστά, από 0,2 (20.000%).

Πάνω από 40 φορές μεγαλύτερη της κανονικής ήταν η ποσότητα βροχής που δέχτηκε το Αεροδρόμιο Λάρνακας (26,2 χιλιοστά από 0,6), και σχεδόν 30 φορές μεγαλύτερη η ποσότητα που δέχτηκε το Γεφύρι Παναγιάς (43,4 χιλιοστά από 1,5).

Με εξαίρεση την Πάνω Παναγιά, όπου δεν καταγράφηκε καθόλου βροχόπτωση, και το Αεροδρόμιο Πάφου, όπου η βροχόπτωση έφτασε την κανονική για την εποχή (0,2 χιλιοστά), όλοι οι σταθμοί του Τμήματος Μετεωρολογίας ξεπέρασαν κατά πολύ την κανονική για τον μήνα βροχόπτωση.

Από την 1η Οκτωβρίου 2025 μέχρι το τέλος Αυγούστου 2026 η βροχόπτωση έφτασε τα 608,3 χιλιοστά, στο 122% της κανονικής για την αντίστοιχη περίοδο, με όλους τους σταθμούς παγκύπρια να ξεπερνούν το 100% της κανονικής.

ΚΥΠΕ