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Η σημερινή συνάντηση της ΠΟΕΔ με την υπουργό Παιδείας, με αντικείμενο συζήτησης την πρόταση που δόθηκε για το σύστημα διορισμού, φαίνεται πως επικεντρώθηκε κυρίως στην ανταλλαγή απόψεων και στο να δοθούν διευκρινίσεις σε σημεία που προβληματίζουν την οργάνωση.

Όπως ανέφερε στο philenews, η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, σήμερα δόθηκαν διευκρινίσεις σε κάποια σημεία, ενώ ταυτόχρονα προέκυψε ότι σύντομα θα δοθούν απαντήσεις και για άλλα.

Σύμφωνα με την κ. Βασιλείου, τώρα αναμένεται η επικαιροποιημένη πρόταση του Υπουργείου την οποία και θα μελετήσει η ΠΟΕΔ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από πλευράς υπουργείου Παιδείας θα ετοιμαστεί σύντομα επικαιροποιημένο κείμενο, στη βάση σημείων που έχουν συζητηθεί με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Όσον αφορά την ΠΟΕΔ, η Υπουργός Αθηνά Μιχαηλίδου αναμένεται να ορίσει νέα συνάντηση την επόμενη εβδομάδα, ενώ κάτι αντίστοιχο αναμένεται να ισχύσει και με την ΟΕΛΜΕΚ.

Σημειώνεται ότι αύριο, η κ. Μιχαηλίδου θα συναντηθεί για το ίδιο θέμα με την ΟΛΤΕΚ.