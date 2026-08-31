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Ανθρωπιστική βοήθεια ύψους €200.000 στο Νεπάλ για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πρόσφατων πλημμυρών προσφέρει η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του #CyprusAid, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στην πλατφόρμα Χ, η βοήθεια θα διατεθεί στο Παγκόσμιο Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης του ΟΗΕ (CERF) και στη UNICEF για την κάλυψη άμεσων αναγκών των πληγέντων οικογενειών και την ενίσχυση της ανθρωπιστικής δράσης επί του εδάφους.

«Η διεθνής αλληλεγγύη και η ανθρωπιστική δράση παραμένουν θεμελιώδεις αρχές της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας», καταλήγει το ΥΠΕΞ.

ΚΥΠΕ