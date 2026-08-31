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Δεκατέσσερα άτομα οδηγήθηκαν ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου» Κερύνειας σήμερα το οποίο εξέδωσε 9 “διατάγματα” τριήμερης κράτησης, ενώ 5 από τους υπόπτους αφέθηκαν ελεύθεροι, αλλά διατάχθηκε έρευνα εναντίον τους για το ναυάγιο που σημειώθηκε στα ανοικτά της Κερύνειας. Πρόκειται για τρεις μετόχους της εταιρείας Filo jet και δύο υπαλλήλους της «αρχής λιμένων». Οι ύποπτοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της πρόκλησης θανάτου από αμέλεια.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, κατά τη συνέχιση της διαδικασίας στο «δικαστήριο», η οποία είχε διακοπεί για κάποια ώρα το πρωί έπειτα από αίτημα της «δικαστού» να εμφανιστούν και οι 16 ύποπτοι για τους οποίους βγήκαν “εντάλματα” σύλληψης δόθηκαν νέες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το μοιραίο αυτό περιστατικό.

Αναφέρθηκε ότι ο δεύτερος καπετάνιος κάλεσε για βοήθεια τη στιγμή του ατυχήματος ενώ το θέμα που αφορά στην κατοχή επίσημης άδειας κυβερνήτη από τον καπετάνιο διερευνάται. Διερευνάται επίσης εάν το πλήρωμα βοήθησε τους επιβάτες κατά την εκκένωση του καταμαράν, ενώ στο «δικαστήριο» λέχθηκε πως υπήρχαν επαρκείς σωσίβιες λέμβοι σε αυτό.

Δικηγόρος ενός εκ των μελών του πληρώματος ανέφερε στο «δικαστήριο» ότι όλο το πλήρωμα βοήθησε τους επιβάτες κατεβάζοντας σωσίβια και λέμβους, ενώ η «αστυνομία» ενημέρωσε ότι οι καταθέσεις που ελήφθησαν υποδεικνύουν ότι το πλήρωμα όχι μόνο δεν βοήθησε τους επιβάτες, αλλά δεν είχε επαρκείς γνώσεις για τη χρήση σωσιβίων.

Αναφέρθηκε επίσης ότι ο ύποπτος με τ’ αρχικά S.E., μέλος του πληρώματος, είπε στον καπετάνιο ότι η πλώρη του πλοίου ήταν σπασμένη, με τον δικηγόρο του να δηλώνει ότι δεν είχε γνώση της τεχνικής δομής του πλοίου και δεν μπορούσε να προβλέψει τη ζημιά.

Στο «δικαστήριο» δόθηκαν πληροφορίες για την τεχνική κατάσταση του πλοίου και τις άδειες πλεύσης και για το ότι δεν υπήρχε πρόβλημα στο να εκτελεί τα δρομολόγια με κύματα ύψους έως και 3 μέτρα.

Κατατέθηκαν επίσης η πληροφόρηση από τη «μετεωρολογική υπηρεσία» για κατάλληλες καιρικές συνθήκες η έγκριση από την τουρκική εταιρεία Turkish Lloyd για την καταλληλότητα του πλοίου και τα έγγραφα επιθεώρησης.

Σε απάντηση σε ερώτημα του «εισαγγελέα», έγινε γνωστό ότι η τελευταία επιθεώρηση του πλοίου διεξήχθη στις 2 Ιουνίου 2026 και πως αυτό κρίθηκε κατάλληλο.

Η «αστυνομία» δήλωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και ενημέρωσε το «δικαστήριο» ότι το πλοίο, το οποίο υπέστη ζημιές σε ατύχημα πριν από περίπου 12 χρόνια, έλαβε νέα άδεια πλεύσης το 2024 έπειτα από επισκευή.

Αναφέρθηκε ότι η έρευνα εξετάζει επίσης την ευθύνη των μετόχων της εταιρείας και των υπαλλήλων της «λιμενικής αρχής», αφού για 6 υπάλληλους της εκδόθηκαν “εντάλματα” σύλληψης.

Το «δικαστήριο» διέταξε την τριήμερη κράτηση για τους 9 υπόπτους, ενώ παράλληλα επέτρεψε τη διεξαγωγή έρευνας για το κατά πόσο μέτοχοι της εταιρείας είναι υπεύθυνοι για το περιστατικό.

Μεταξύ των σημαντικών στοιχείων της έρευνας είναι τα βίντεο που τράβηξαν επιβάτες πριν την βύθιση του πλοίου.

Αναφέρθηκε ακόμη ότι από την εξέταση των «αρχείων μετανάστευσης» και των καταλόγων επιβατών φάνηκε ότι το πλοίο δεν ήταν υπερφορτωμένο και δεν υπήρχαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες στη θάλασσα όταν το πλοίο αναχώρησε από το λιμάνι.

Σύμφωνα με τα όσα λέχθησαν, οι εγκρίσεις για τις εφεδρικές σωσίβιες λέμβους και τα σωσίβια δόθηκαν από τις «αρχές της τδβκ» και έγινε γνωστό ότι ένα άτομο που κατείχε διευθυντική θέση εκείνη την εποχή δήλωσε στην κατάθεσή του ότι δεν υπήρχε πρόβλημα με τον απόπλου του πλοίου, εφόσον οι άδειες ήταν πλήρεις.

Αναφέρθηκε, ακόμη, ότι θα διεξαχθεί τεχνική εξέταση στο τμήμα του πλοίου που φέρεται να έχει υποστεί ζημιές, με τη συμμετοχή ομάδας από την Τουρκία.

Ουστέλ

Ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ ανακοίνωσε ότι οι υπάλληλοι της «λιμενικής αρχής» που είχε εμπλοκή “στην έγκριση του απόπλου του πλοίου έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και έχει ξεκινήσει έρευνα εναντίον τους. Διορίστηκαν”, είπε, νέοι στις θέσεις τους. «Όποιος κριθεί αμελής, υπαίτιος ή υπεύθυνος σε αυτό το ατύχημα θα αποκαλυφθεί και όσοι κριθούν υπεύθυνοι, όποιοι κι αν είναι, θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης», ανέφερε.

Αρικλί

Στο μεταξύ, ο «υπουργός μεταφορών», Ερχάν Αρικλί που ακύρωσε συνέντευξη Τύπου για να μην επηρεάσει τις έρευνες της «αστυνομίας», όπως αναφέρθηκε, εξέδωσε γραπτή δήλωση.

Ο κ. Αρικλί ανέφερε ότι είναι έτοιμος να αναλάβει “την ευθύνη για τις πολιτικές συνέπειες του ατυχήματος” αφού εντοπιστούν τα αίτια. «Εάν υπάρχουν υπεύθυνοι, συμπεριλαμβανομένου και εμού, θα παραιτηθώ εάν χρειαστεί», ανέφερε. Κοινοποίησε τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας, ταξινόμησης, άδεια του καπετάνιου, συμμόρφωσης του πλοίου και την άδεια λειτουργίας ταχύπλοου σκάφους.

Πρόσθεσε ότι το περιστατικό δεν θα πρέπει να αξιολογείται αποκλειστικά στο πλαίσιο μιας δικαστικής έρευνας και οι τεχνικές και διοικητικές πτυχές θα πρέπει επίσης να τύχουν ανεξάρτητης διερεύνησης.

Εξετάζονται, συνέχισε, αρχεία AIS και GPS, αρχεία ραντάρ, ραδιοεπικοινωνίες VHF, εγγραφές καμερών πλοίου, αρχεία κινητήρων και συναγερμών, έγγραφα συντήρησης και ταξινόμησης, αρχεία φόρτωσης και επιβατών, καθώς και μετεωρολογικά δεδομένα.

Εάν χρειαστεί, συνέχισε, στις έρευνες θα συμπεριληφθούν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες από την Τουρκία και διεθνείς ναυτιλιακούς οργανισμούς και ως βάση για τις εξετάσεις θα χρησιμοποιηθούν διεθνώς αποδεκτές επιστημονικές μέθοδοι.

ΚΥΠΕ