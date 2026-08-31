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Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, δημιουργός και ιδιοκτήτης της οικογένειας εμπορικών σημάτων easy (βλ. www.easy.com και www.easyHistory.info), καθώς και ιδρυτής και Πρόεδρος του Stelios Philanthropic Foundation (βλ. www.stelios.org και www.steliosfoundation.com.cy), εκφράζει τα πιο ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των 8 ανθρώπων που έχει επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους κατά τη βύθιση του φέρι μποτ, η οποία σημειώθηκε στις 30 Αυγούστου 2026, λίγα μίλια ανοικτά της βόρειας ακτής της Κύπρου. Επιπλέον, ο Sir Stelios στέλνει τη σκέψη και τις προσευχές του στις οικογένειες και τους οικείους των 18 ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται ως αποτέλεσμα του ναυαγίου.

Ως μια μικρή αλλά ουσιαστική και έμπρακτη χειρονομία στήριξης και αλληλεγγύης

προς τις οικογένειες που έχουν πληγεί, το Stelios Philanthropic Foundation ανακοινώνει άμεση χρηματική στήριξη συνολικού ύψους €260.000 προς τους πλησιέστερους συγγενείς των θυμάτων των 26 οικογενειών, που έχουν χάσει τη ζωή τους ή θα επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους από τη βύθιση του φέρι μποτ.

Συγκεκριμένα, το Stelios Philanthropic Foundation θα καταβάλει, μέσω τραπεζικού εμβάσματος, χρηματική δωρεά ύψους €10.000 στον στενότερο συγγενή κάθε προσώπου που έχει πιστοποιηθεί ότι έχασε τη ζωή του εξαιτίας της βύθισης του φέρι μποτ, εντός ενός μηνός από το περιστατικό.

Η συνολική χρηματική ενίσχυση ανέρχεται σε €260.000 και αποσκοπεί στην παροχή άμεσης οικονομικής ανακούφισης, ως μια μικρή έμπρακτη βοήθεια και στήριξη προς τις οικογένειες που βρίσκονται αντιμέτωπες με τις τραγικές συνέπειες του ναυαγίου.

Διαδικασία για τη λήψη της δωρεάς

Για να λάβουν την οικονομική βοήθεια, οι στενότεροι συγγενείς των νεκρών ή/και αγνοουμένων θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία υποβολής αίτησης, όπως αυτή θα δημοσιευθεί διαδικτυακά στην ιστοσελίδα www.steliosfoundation.com.cy.

Η οικονομική βοήθεια θα καταβληθεί μέσω τραπεζικού εμβάσματος στον λογαριασμό του πλησιέστερου εν ζωή συγγενή κάθε θύματος, έως και συγγένειας δευτέρου βαθμού.

Βασική προϋπόθεση είναι ο πλησιέστερος συγγενής να υποβάλει γραπτή αίτηση στο Stelios Philanthropic Foundation, αποδεικνύοντας τη συγγένειά του με τα θύματα. Για σκοπούς σαφήνειας, το Stelios Foundation έχει καθορίσει την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας για τον πλησιέστερο εν ζωή συγγενή ή στενότερο συγγενή: σύζυγος, πατέρας, μητέρα, μεγαλύτερο ενήλικο παιδί, μεγαλύτερος αδελφός ή αδελφή.

Οι αιτούντες θα πρέπει να υποβάλουν μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τη σχέση τους με το θύμα ή το αγνοούμενο πρόσωπο, τα στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς και τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα καταβληθεί η οικονομική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένου του IBAN.

Σχετικά με το Stelios Philanthropic Foundation

Το Stelios Philanthropic Foundation, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, είναι αφοσιωμένο στη στήριξη φιλανθρωπικών δράσεων στις 6 χώρες όπου ο Sir Stelios και η οικογένεια του έχουν ζήσει και εργαστεί: Κύπρο, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Μονακό και Γαλλία.

Σημαντικές δράσεις του Stelios Philanthropic Foundation στην Κύπρο είναι τα Δικοινοτικά Βραβεία Επιχειρηματικής Συνεργασίας και τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας, τα οποία προσφέρουν χρηματικές επιχορηγήσεις στους νικητές. Επιπλέον, η πρωτοβουλία «Food from the Heart» παρέχει τρόφιμα σε χιλιάδες ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Το Ίδρυμα παρέχει επίσης οικονομική βοήθεια σε ευάλωτες ομάδες, σε όσους έχουν πληγεί από μεγάλες καταστροφές, σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς και σε φοιτητές μέσω υποτροφιών για πανεπιστημιακές σπουδές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Stelios Philanthropic Foundation έχει προσφέρει παρόμοια οικονομική βοήθεια σε 3 περιπτώσεις στο παρελθόν, η οποία είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση και εκτιμήθηκε ιδιαίτερα: στην Κύπρο, στους πλησιέστερους συγγενείς των θυμάτων του κατά συρροή δολοφόνου Μεταξά το 2019 και στην Ελλάδα, στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές στο Μάτι, έξω από την Αθήνα, το 2018 και στη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη το 2024.