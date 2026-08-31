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Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Κερύνειας για τον εντοπισμό των 18 αγνοουμένων, μετά το ναυτικό δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι.

Την ίδια ώρα, συγκλονιστικές εικόνες φτάνουν από το λιμάνι της Κερύνειας, όπου οικογένειες αγνοουμένων περιμένουν με αγωνία οποιαδήποτε πληροφορία για την τύχη των δικών τους ανθρώπων μετά το ναυτικό δυστύχημα.

Νωρίτερα σήμερα, ένας πατέρας που δεν έχει νέα από τα δύο παιδιά του, Σαλιχά Μιράι Μπιτσέρ και Μεχμέτ Ασάφ Μπιτσέρ, προσπάθησε να σταματήσει τα ασθενοφόρα που έβγαιναν από το λιμάνι, αναζητώντας απεγνωσμένα κάποια πληροφορία.

Girne'deki gemi faciası sonrası bekleyiş sürüyor: “Oğlum 6 yaşında, 20 kilo… Kızımın yüzü gözlerimin önünden gitmiyor”

Girne açıklarında meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasının ardından, kayıp 18 kişiyi bulmak için denizde yürütülen arama kurtarma… pic.twitter.com/741Ae9a8jU — Kıbrıs Postası (@kibris_postasi) August 31, 2026

«Μήπως μεταφέρουν τον γιο μου;», φώναζε ο πατέρας, στον οποίο δεν επετράπη η είσοδος στον χώρο του λιμανιού. «Καίγεται η καρδιά μου, χάθηκαν τα παιδιά μου», είπε, περιγράφοντας την αγωνία του.

protothema.gr