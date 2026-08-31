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Στη σύλληψη άντρα ηλικίας 33 ετών, προχώρησαν σήμερα, μέλη της Αστυνομίας, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απόπειρας διάρρηξης κατοικίας, που διαπράχθηκε στη Λάρνακα, στις 28/08/2026. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη στις 29/08/2026, άντρας ηλικίας 39 ετών, ο οποίος τελεί υπό κράτηση δυνάμει δικαστικού διατάγματος.

Η απόπειρα διάρρηξης κατοικίας, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, διαπράχθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα στις 28/08/2026. Από τις εξετάσεις που έγιναν από το ΤΑΕ Λάρνακας, προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 39χρονου και του 33χρονου, στη βάση των οποίων εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης τους.

Μέλη του ΟΠΕ Λάρνακας, εντόπισαν τον 39χρονο το βράδυ στις 29/08/2026 και προχώρησαν στη σύλληψη του. Τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν σε σακίδιο που κατείχε ο 39χρονος, διαρρηκτικά εργαλεία. Χθες 30/08/2026, ο 39χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα τριήμερης κράτησης του, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Λίγο μετά τις 10 το πρωί σήμερα, μέλη του ΟΠΕ Λάρνακας εντόπισαν και τον 33χρονο και προχώρησαν στη σύλληψη του, δυνάμει του δικαστικού εντάλματος που είχε εκδοθεί εναντίον του.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.