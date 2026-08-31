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Επτά συλλήψεις πραγματοποίησε στη διάρκεια τη νύχτας η Αστυνομία για πλήθος αδικημάτων, στο πλαίσιο στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη επτά προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως πλαστοπροσωπία, κοινή επίθεση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, μέθη, πρόκληση ανησυχίας, επίθεση εναντίον αστυνομικού, κ.ά.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 504 οδηγοί και 194 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 41 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν 11 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 297 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 12 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 151 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 13 οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 202 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν οκτώ καταγγελίες, ενώ προέκυψαν και δύο υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, μετά από προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.