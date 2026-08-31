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Λάδι στη φωτιά ρίχνει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ανήρτησε στην πλατφόρμα Truth Social βίντεο που δημιουργήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη και απεικονίζει τον βομβαρδισμό του ιρανικού νησιού Χαργκ.

Λίγες ώρες μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο ιρανικό νησί Λαράκ κοντά στα Στενά του Ορμούζ, με την CENTCOM να ανακοινώνει ότι στόχος ήταν δύο ιρανικοί εκτοξευτήρες, ο Αμερικανός πρόεδρος έβαλε ξανά στο κάδρο το νησί Χαργκ, το οποίο αποτελεί το κεντρικό σημείο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

Στο βίντεο εμφανίζονται δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαίου και πετρελαιοφόρο να εκρήγνυνται, ενώ το σκηνικό καταγράφεται από αεροσκάφος που βρίσκεται πάνω από την περιοχή.

«Το νησί Χαργκ γίνεται κομμάτια!!!», αναφέρει η λεζάντα της ανάρτησης του Τραμπ.

BREAKING: President Trump has posted an AI-generated video depicting a U.S. strike on Iran’s Kharg Island, amid renewed military tensions between Washington and Tehran.



The video comes shortly after U.S. forces struck Iranian launchers on Larak Island and Iran retaliated with… pic.twitter.com/DKH4hNVQyY — The Iranian Letter (@TheIranianzg3z) August 31, 2026

Το Χαργκ αποτελεί ζωτικής σημασίας ενεργειακό κόμβο για το Ιράν, καθώς πριν από την έναρξη του πολέμου από το νησί διακινούνταν η πλειονότητα των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου.

Από την έναρξη της σύγκρουσης, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να καταλάβουν ή να καταστρέψουν το νησί, γεγονός που καθιστά το Χαργκ ένα από τα πλέον κρίσιμα σημεία της αντιπαράθεσης.

ertnews.gr