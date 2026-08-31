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Λάδι στη φωτιά ρίχνει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ανήρτησε στην πλατφόρμα Truth Social βίντεο που δημιουργήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη και απεικονίζει τον βομβαρδισμό του ιρανικού νησιού Χαργκ.
Λίγες ώρες μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο ιρανικό νησί Λαράκ κοντά στα Στενά του Ορμούζ, με την CENTCOM να ανακοινώνει ότι στόχος ήταν δύο ιρανικοί εκτοξευτήρες, ο Αμερικανός πρόεδρος έβαλε ξανά στο κάδρο το νησί Χαργκ, το οποίο αποτελεί το κεντρικό σημείο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.
Στο βίντεο εμφανίζονται δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαίου και πετρελαιοφόρο να εκρήγνυνται, ενώ το σκηνικό καταγράφεται από αεροσκάφος που βρίσκεται πάνω από την περιοχή.
«Το νησί Χαργκ γίνεται κομμάτια!!!», αναφέρει η λεζάντα της ανάρτησης του Τραμπ.
Το Χαργκ αποτελεί ζωτικής σημασίας ενεργειακό κόμβο για το Ιράν, καθώς πριν από την έναρξη του πολέμου από το νησί διακινούνταν η πλειονότητα των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου.
Από την έναρξη της σύγκρουσης, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να καταλάβουν ή να καταστρέψουν το νησί, γεγονός που καθιστά το Χαργκ ένα από τα πλέον κρίσιμα σημεία της αντιπαράθεσης.