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Σειρά σχεδίων χορηγιών για την ένταξη ανέργων και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού στην αγορά εργασίας εφαρμόζει το Τμήμα Εργασίας, παρέχοντας κίνητρα στους εργοδότες μέσω της επιχορήγησης μέρους του μισθολογικού κόστους. Τα σχέδια συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus και την Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027».

Τα στοιχεία των σχεδίων παρουσιάστηκαν από τις λειτουργούς Εργασίας Μαρία Κυριάκου και Άννα-Μαρία Αγγελή. Τα προγράμματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: εκείνα για τα οποία οι αιτήσεις υποβάλλονται εκτός ηλεκτρονικής πλατφόρμας και εκείνα τα οποία διεκπεραιώνονται μέσω της Πλατφόρμας Διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών.

Εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας λειτουργούν το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ατόμων με Αναπηρία και το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργασιακή Αποκατάσταση Αποφυλακισθέντων.

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας λειτουργούν τα σχέδια για την πρόσληψη νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών, αδρανών γυναικών με ευέλικτες ρυθμίσεις απασχόλησης και άνεργων γυναικών.

Εργοδότηση ατόμων με αναπηρία

Ομάδα-στόχο του Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ατόμων με Αναπηρία αποτελούν άνεργα άτομα με αναπηρία, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης πριν από την ημερομηνία πρόσληψης. Η περίοδος ανεργίας πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ μέχρι και μία ημέρα πριν από την πρόσληψη.

Στόχος είναι η εργοδότηση 100 ατόμων με αναπηρία, καθώς και άλλων 28 μέσω εξοικονομήσεων. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε €2 εκατ. και επιτρέπεται τόσο η πλήρης όσο και η μερική απασχόληση.

Η χορηγία υπολογίζεται σε €52 ανά δεδουλευμένη ημέρα, με ανώτατο ποσό €22.360 για κάθε συμμετοχή. Η περίοδος επιχορήγησης ανέρχεται σε 24 μήνες.

Ως άτομο με αναπηρία, σύμφωνα με τον κυρωτικό Νόμο 8(III) του 2011, νοείται πρόσωπο με μακροχρόνιες σωματικές, πνευματικές, διανοητικές ή αισθητηριακές βλάβες, η αλληλεπίδραση των οποίων με συμπεριφορικά και περιβαλλοντικά εμπόδια ενδέχεται να εμποδίζει την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή του στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους.

Εργασιακή αποκατάσταση αποφυλακισθέντων

Το σχέδιο για την εργασιακή αποκατάσταση αποφυλακισθέντων απευθύνεται σε άτομα τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα από τις Κεντρικές Φυλακές της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι εγγεγραμμένα ως κανονικοί άνεργοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης πριν από την πρόσληψή τους. Η περίοδος ανεργίας πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ μέχρι και μία ημέρα πριν από την ημερομηνία πρόσληψης.

Στόχος είναι η εργοδότηση 200 αποφυλακισθέντων, με συνολικό προϋπολογισμό €4 εκατ. Προβλέπεται η δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Το μοναδιαίο κόστος της χορηγίας ανέρχεται σε €48 ανά δεδουλευμένη ημέρα και το ανώτατο ύψος της επιδότησης σε €20.640 για κάθε συμμετοχή. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 24 μήνες.

Σχέδιο για νέους 15 έως 29 ετών

Το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Νέων αφορά πρόσωπα ηλικίας από 15 έως 29 ετών —έως 29 ετών και 364 ημερών κατά την ημερομηνία πρόσληψης— τα οποία βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Η περίοδος ανεργίας τους πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ μέχρι και μία ημέρα πριν ή κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

Το σχέδιο διαθέτει προϋπολογισμό €6 εκατ. και αποσκοπεί στην εργοδότηση 700 νέων με ευέλικτες ρυθμίσεις απασχόλησης.

Άνεργοι άνω των 50 ετών

Το σχέδιο για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών απευθύνεται σε πρόσωπα τα οποία, κατά την ημερομηνία πρόσληψης, έχουν συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας τους και είναι εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Η περίοδος ανεργίας πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ μέχρι και μία ημέρα πριν ή κατά την ημερομηνία πρόσληψης. Στόχος είναι η πρόσληψη 470 ανέργων σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, με συνολικό προϋπολογισμό €4 εκατ.

Αδρανείς γυναίκες

Το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Αδρανών Γυναικών αφορά γυναίκες οι οποίες δεν είναι εργαζόμενες, αυτοεργοδοτούμενες ή εγγεγραμμένες στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και δεν αναζητούσαν εργασία κατά τις προηγούμενες 28 ημέρες.

Για τους σκοπούς του σχεδίου, η περίοδος των 28 ημερών καθορίζεται με βάση την ενεργή εγγραφή της ενδιαφερόμενης ως άνεργης στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης μετά την προκήρυξη του σχεδίου, δηλαδή από τις 5 Σεπτεμβρίου 2025 και μετά.

Το σχέδιο αποσκοπεί στην πρόσληψη 470 αδρανών γυναικών, με ευέλικτες ρυθμίσεις απασχόλησης, και διαθέτει προϋπολογισμό €4 εκατ.

Πρόσληψη άνεργων γυναικών

Ξεχωριστό σχέδιο αφορά άνεργες γυναίκες οι οποίες, κατά την ημερομηνία πρόσληψης, είναι εγγεγραμμένες στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Η περίοδος ανεργίας πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ μέχρι και μία ημέρα πριν ή κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

Στόχος του σχεδίου είναι η πρόσληψη 815 άνεργων γυναικών σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε €7 εκατ.

Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης

Στις επιλέξιμες ευέλικτες μορφές απασχόλησης περιλαμβάνεται η τηλεργασία, κατά την οποία ο εργαζόμενος εκτελεί τα καθήκοντά του αποκλειστικά από την κατοικία του ή από άλλο χώρο της επιλογής του, χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Περιλαμβάνεται επίσης η εναλλασσόμενη ή μεικτή τηλεργασία, η οποία συνδυάζει την τηλεργασία με την τακτική παρουσία του εργαζομένου στους χώρους της επιχείρησης.

Στα ευέλικτα ή ελαστικά ωράρια, ο εργαζόμενος αποφασίζει την ώρα προσέλευσης και αποχώρησής του, μέσα στα πλαίσια που καθορίζει ο εργοδότης και με την προϋπόθεση ότι καλύπτεται ένας βασικός πυρήνας ωρών εργασίας.

Οι ατομικοί λογαριασμοί χρόνου εργασίας επιτρέπουν τη συνολική καταγραφή του χρόνου απασχόλησης σε μηνιαία βάση και την κατανομή του ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης ή τις επιθυμίες του εργαζομένου. Με αυτόν τον τρόπο, περίοδοι εντατικής εργασίας μπορούν να εναλλάσσονται με περιόδους άδειας ή μειωμένου ωραρίου, χωρίς αυξομείωση των αποδοχών.

Στη συμπιεσμένη εργάσιμη εβδομάδα, ο εργαζόμενος μπορεί να καλύπτει το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας του σε λιγότερες ημέρες. Επιλέξιμη είναι επίσης η μερική απασχόληση, με μειωμένο ωράριο σε σύγκριση με το ωράριο των πλήρως απασχολουμένων στο ίδιο ή σε παρεμφερές αντικείμενο.

Προβλέπεται, ακόμη, ο διαμοιρασμός θέσης εργασίας, γνωστός ως «job sharing», κατά τον οποίο δύο άτομα μοιράζονται, κατόπιν αιτήματός τους, τα καθήκοντα, τα δικαιώματα, τις ώρες εργασίας και την αμοιβή μιας θέσης.

Τα βήματα πριν από την αίτηση

Πριν από την υποβολή αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο άνεργος πρέπει να εγγραφεί στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης μέσω της πλατφόρμας PES/CPS. Απαιτείται επίσης επικυρωμένος λογαριασμός CY Login, ο οποίος πρέπει να συνδεθεί με το CPSWeb.

Ο εργοδότης οφείλει να καταχωρίσει την κενή θέση εργασίας μέσω της πλατφόρμας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η θέση πρέπει να επικυρωθεί από λειτουργό του Γραφείου Εργασίας, ο οποίος στη συνέχεια προχωρεί στο συνταίριασμά της με τον άνεργο.

Ακολούθως συμπληρώνεται το έντυπο παραπομπής και απόφασης εργοδότη CPS R215. Η πρόσληψη δηλώνεται στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ενώ η ημερομηνία πρόσληψης πρέπει να συνάδει με εκείνη που αναγράφεται στο CPS R215. Βασική προϋπόθεση είναι η πρόσληψη να προηγείται της υποβολής της αίτησης.

Τα δικαιολογητικά

Κατά την υποβολή της αίτησης απαιτούνται δήλωση πραγματικών δικαιούχων, γνωστή ως UBO, και δήλωση ενιαίας επιχείρησης. Υποβάλλονται επίσης τα προσωπικά στοιχεία του εργαζομένου, όπως δελτίο ταυτότητας, Pink Slip, Yellow Slip ή αριθμός εγγραφής αλλοδαπού – ARC, καθώς και αποδεικτικό επιλεξιμότητας, όπου αυτό απαιτείται.

Εάν ο εργοδότης είναι αυτοεργοδοτούμενος, πρέπει να υποβάλει αντίγραφο της ταυτότητάς του. Η αίτηση καταχωρίζεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης subsidy-schemes.dl.mlsi.gov.cy.

Απαραίτητες είναι, επιπλέον, οι βεβαιώσεις διευθέτησης ή ρύθμισης οφειλών προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Τμήμα Φορολογίας. Για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις χρησιμοποιείται το έντυπο ΥΚΑ Β-7 ή ΥΚΑ 2-022, ενώ για το Τμήμα Φορολογίας απαιτείται το έντυπο ΤΦ 2004Α.

Χορηγία έως €8.600 μέσω της πλατφόρμας

Για τα σχέδια που λειτουργούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η επιχορήγηση ανέρχεται σε €48 ανά δεδουλευμένη ημέρα, με ανώτατο ποσό €8.600 για κάθε συμμετοχή.

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι δέκα μήνες. Μετά τη συμπλήρωση της περιόδου αυτής, ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει τον εργαζόμενο στη θέση του για δύο επιπλέον μήνες.

Ποιοι εργοδότες μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα ένταξης έχουν εργοδότες εγκατεστημένοι στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι οποίοι δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους στο ίδιο επάγγελμα. Κάθε εργοδότης μπορεί να επιχορηγηθεί για μέχρι πέντε άτομα ανά πρόσκληση.

Δεν επιτρέπεται η εκ νέου επιχορήγηση του ίδιου εργοδότη για το ίδιο πρόσωπο κατά την ίδια προγραμματική περίοδο.

Δεν επιχορηγείται η πρόσληψη μετόχων ή διευθυντών της επιχείρησης, συζύγων ή συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και ατόμων τα οποία εργάστηκαν στον ίδιο εργοδότη κατά τους προηγούμενους οκτώ μήνες.

Η διαδικασία πληρωμής

Μετά την παραλαβή της επιστολής έγκρισης και ένταξης στο σχέδιο, ο δικαιούχος πρέπει να συμπληρώσει εξουσιοδότηση για πληρωμές μέσω του συστήματος FIMAS.

Εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει χειρόγραφη υπογραφή, πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικώς ή να παραδοθεί με το χέρι στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, 1441 Λευκωσία.

Στη συνέχεια, οι εργοδότες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αίτημα καταβολής της χορηγίας ανά τετράμηνο.

Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν αρχείο για πέντε χρόνια και να συμμορφώνονται με το σύνολο της νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ιδιαίτερα με το διάταγμα για τον κατώτατο μισθό.

Πρέπει, επίσης, να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις δημοσιότητας του σχεδίου, περιλαμβανομένης της ανάρτησης αφισών και της χρήσης των λογοτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, οφείλουν να συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση επιτόπιων ελέγχων.