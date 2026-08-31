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Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης εντοπισμού πέραν των 230 κιλών ναρκωτικών ουσιών στη Λευκωσία, καθώς και τον εντοπισμό πιστολιού, περιστρόφου, εκρηκτικών μηχανισμών και μεγάλου αριθμού κροτίδων, η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη 30χρονου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος που εκκρεμούσε εναντίον του.

Πρόκειται για την πέμπτη σύλληψη που διενεργείται στο πλαίσιο διερεύνησης της συγκεκριμένης υπόθεσης. Για την ίδια υπόθεση τελούν ήδη υπό κράτηση τέσσερα πρόσωπα, συγκεκριμένα ένας άνδρας ηλικίας 34 ετών, ένας άνδρας ηλικίας 27 ετών και δύο άνδρες ηλικίας 26 ετών.

Ο 30χρονος τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης και αναμένεται σήμερα να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Η ΥΚΑΝ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.