Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ένα σοκαριστικό έγκλημα αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Κυψέλη, μετά τον εντοπισμό της σορού ενός νεκρού και κατεψυγμένου βρέφους, με τις έρευνες της Αστυνομίας να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης στην οδό Θάσου απευθύνθηκε στην Αστυνομία, καταγγέλλοντας πως στο ακίνητό του διέμενε μία οικογένεια που δεν τον πλήρωνε, ενώ, σύμφωνα με την καταγγελία του, έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Πριν ακόμη φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικοί που θα πραγματοποιούσαν τον έλεγχο, ο ιδιοκτήτης εντόπισε περιπολία της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περνούσε από την περιοχή και ενημέρωσε τους αστυνομικούς για όσα συνέβαιναν.

Οι αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα και διαπίστωσαν ότι εκεί βρίσκονταν συνολικά έξι άτομα.

Ποιοι βρίσκονταν στο διαμέρισμα

Οι αστυνομικοί ανέβηκαν στο διαμέρισμα, όπου εντόπισαν έναν 45χρονο με τη 15χρονη κόρη του και τον Αφγανό σύντροφό της. Εκεί βρίσκονταν επίσης τα δύο ανήλικα παιδιά του 43χρονου και η Γερμανίδα σύζυγός του.

Ο 43χρονος και ο 26χρονος Αφγανός συνελήφθησαν αρχικά, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών.

Η βαλίτσα που έκρυβε το μακάβριο εύρημα – Η Γερμανίδα υποστήριξε ότι είναι δικό της

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο διαμέρισμα προκειμένου να πραγματοποιήσουν κατ’ οίκον έρευνα. Εκεί βρήκαν κάποιες βαλίτσες έξω από το διαμέρισμα.

Κατά την έρευνα στις αποσκευές, οι αστυνομικοί άνοιξαν μία από τις βαλίτσες και βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα. Μέσα υπήρχε ένα δοχείο, στο οποίο είχε τοποθετηθεί η σορός ενός νεκρού και κατεψυγμένου βρέφους.

Το εύρημα προκάλεσε την έκπληξη των αστυνομικών, οι οποίοι ζήτησαν εξηγήσεις, με την 28χρονη Γερμανίδα να υποστηρίζει ότι είναι δικό της. Εκείνη φέρεται να τους είπε ότι το βρέφος ήταν δικό της, το γέννησε και το έχασε, και ότι διατηρούσε τη σορό του στην κατάψυξη.

Σε ερώτηση των αστυνομικών για το πότε είχε συμβεί αυτό, εκείνη απάντησε από ένα έως δύο χρόνια πριν.

Στη συνέχεια, ωστόσο, φέρεται να άλλαξε την αναφορά της, λέγοντας ότι αυτό συνέβη πριν από περίπου οκτώ μήνες.

Το βρέφος φέρεται να ήταν 8 μηνών.

Σε εξέλιξη η έρευνα της Ασφάλειας

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα έχουν μεταφερθεί στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, όπου ανακρίνονται, ενώ λαμβάνονται καταθέσεις από τα μέλη της οικογένειας.

Παράλληλα, οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν και όσα γνωρίζουν οι γείτονες, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.

Ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της έρευνας αναμένεται να έχει η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του βρέφους για να προσδιοριστούν ο χρόνος και τα αίτια του θανάτου.

Κατά πληροφορίες τα δύο ανήλικα αγόρια της οικογένειας θα μεταφερθούν για προστατευτική φύλαξη παιδιών.

Η προανάκριση και η έρευνα των αστυνομικών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

iefimerida.gr