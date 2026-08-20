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Μέλη δικτύου διανομής ναρκωτικών στην επαρχία Λάρνακας πιστεύεται πως είναι οι τρεις ύποπτοι 23, 31 και 32 χρόνων, που συνελήφθησαν με επεισοδιακό τρόπο χθες στο Αλεθρικό. Οι τρεις ύποπτοι, που είναι Ελληνοκύπριοι, οδηγήθηκαν το πρωί της Πέμπτης ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο διέταξε την οκταήμερη κράτησή τους.

Η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών είχε συγκεκριμένες πληροφορίες για τη δράση του δικτύου, που φέρεται να χρησιμοποιούσε ένα χωράφι που ανήκε στον 32χρονο, ως αποθηκευτικό χώρο για τα ναρκωτικά. Γι’ αυτόν τον λόγο έθεσαν υπό παρακολούθηση τόσο το σπίτι που διέμενε ο 32χρονος, με τον 23χρονο γαμπρό του, όσο και το χωράφι.

Χθες το απόγευμα μέλη της ΥΚΑΝ έκαναν έφοδο στο σπίτι, στο οποίο βρισκόταν μόνο ο 23χρονος. Στο δωμάτιό του εντοπίστηκαν τέσσερις κροτίδες, δύο φωτοβολίδες και το χρηματικό ποσό €13.250, τα οποία παραλήφθηκαν, ενώ ο 23χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα.

Οι αστυνομικοί αναζήτησαν στη συνέχεια τον 32χρονο, ώστε οι έρευνες να επεκταθούν στο χωράφι. Όταν μέλος της ΥΚΑΝ συνομίλησε τηλεφωνικώς μαζί του, αυτός είπε πως δεν μπορούσε να μεταβεί στην οικία, αφού βρίσκεται σε διακοπές εντός Κύπρου. Ο ύποπτος, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews από αστυνομικές πηγές, πιστεύεται πως στη συνέχεια ενημέρωσε τον 31χρονο, ώστε να μεταβεί στο χωράφι του και να εξαφανίσει τα ναρκωτικά. Δεν γνώριζε, ωστόσο, πως στον χώρο βρίσκονταν αστυνομικοί της ΥΚΑΝ.

Σε κάποια στιγμή την περιοχή προσέγγισε αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο 31χρονος. Τα μέλη της ΥΚΑΝ του έκαναν σήμα να σταματήσει με τη χρήση αστυνομικών φάρων. Μόλις αυτός, όμως, αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών προσπάθησε να διαφύγει και τότε προσέκρουσε σε τρία υπηρεσιακά οχήματα και ακινητοποιήθηκε. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι μέλος της ΥΚΑΝ, το οποίο μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο.

Ο 31χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ από έρευνα που ακολούθησε εντοπίστηκαν στην κατοχή του 24 γραμμάρια κάνναβης, ένας σπαστήρας με ίχνη κάνναβης, μια ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των €100.

Λίγο αργότερα, μετέβη στο χωράφι και ο 32χρονος. Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην παρουσία του, εντοπίστηκε μια παγωνιέρα εντός της οποίας υπήρχαν πέντε συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 910 γραμμαρίων.

Την υπόθεση διερευνά η ΥΚΑΝ σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου.