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Τον Σεπτέμβριο αρχίζει η ακροαματική διαδικασία της υπόθεσης σε βάρος 48χρονου Ελληνοκύπριου που λόγω ιδιαζουσών συνθηκών απασχόλησε έντονα τη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης στην επαρχία Πάφου και όχι μόνο.

Ο 48χρονος συνελήφθη προχθές για αδικήματα που αφορούν κυρίως παραβιάσεις του νομοθετικού πλαισίου για βία στην οικογένεια, ενώ εντός της ίδιας ημέρας καταχωρίσθηκε ποινική υπόθεση σε βάρος του. Το Δικαστήριο όρισε την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας για τις 3 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη.

Παράλληλα, το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου επεφύλαξε για αύριο Παρασκευή την ετυμηγορία του για το αίτημα της κατηγορούσας Αρχής, όπως ο κατηγορούμενος παραμείνει υπό κράτηση ως υπόδικος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Οι κατηγορίες

Ο 48χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν άσκηση ψυχολογικής βίας, απειλές, εξύβριση, παρακοή διατάγματος και καταφρόνηση Δικαστηρίου. Όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Φ», τα φερόμενα αδικήματα έχουν να κάνουν με πρώην σύντροφο του κατηγορούμενου και μάλιστα, ο τελευταίος βάσει του κατηγορητηρίου φέρεται να παραβίασε δικαστικό διάταγμα για περιοριστικά μέτρα.

Στη βάση των όσων τέθηκαν ενώπιον της εφημερίδας μας, η προχθεσινή σύλληψη προέκυψε μετά από φραστικό επεισόδιο που σημειώθηκε σε δημόσια εκδήλωση, όπου βρέθηκαν ο κατηγορούμενος και η πρώην σύντροφός του.

Απασχόλησε αρκετά

Η υπόθεση κρίνεται ως ιδιάζουσα και δεν είναι τυχαίο που αποτέλεσε αντικείμενο δημοσιογραφικών δημοσιευμάτων από την Τρίτη το βράδυ. Το όνομα του κατηγορούμενου φέρεται να απασχόλησε τις Αρχές με αφορμή θέματα δημοσίου συμφέροντος που ήρθαν στο φως από τις αρχές του χρόνου και σχετίζονται με την Πάφο.

Πέραν τούτου σε βάρος του προαναφερθέντα έχουν καταχωριστεί τα τελευταία χρόνια κι άλλες τουλάχιστον τρεις πανομοιότυπες υποθέσεις που αφορούσαν την πρώην σύντροφό του. Είναι γι΄ αυτό ακριβώς το λόγο, άλλωστε, που από πλευράς Δημοκρατίας ζητήθηκε να παραμείνει ο κατηγορούμενος κρατούμενος ως υπόδικος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Βασικό νομικό επιχείρημα αποτέλεσε ότι υπάρχει κίνδυνος «επανάληψης αδικημάτων σε βάρος της παραπονούμενης». Οι δυο πλευρές, κατηγορούσα Αρχή και υπεράσπιση, αγόρευσαν σχετικά και όπως σημειώσαμε το Δικαστήριο επεφύλαξε την απόφασή του για αύριο.

«Ολιγωρία κράτους»

Ο δικηγόρος Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου, κλήθηκε από τον «Φ» να σχολιάσει τις εξελίξεις για την υπόθεση που καταχωρίσθηκε σε βάρος του πελάτη του την περασμένη Τρίτη.

Αφού πρώτα αναφέρθηκε στα γεγονότα και στο αίτημα για κράτηση του πελάτη του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, σχολίασε: «Ουσιαστικά το αίτημα της Αστυνομίας βασίζεται στον κίνδυνο επανάληψης τέτοιων αδικημάτων και κατά την ταπεινή μου άποψη είναι παντελώς αδικαιολόγητο. Δύο από τις τέσσερις υποθέσεις που καταχωρίσθηκαν σε βάρος του πελάτη μου χρονολογούνται, αφού έχουν παρέλθει πέντε και πλέον χρόνια. Μην ξεχνούμε ότι εδώ προέχει το τεκμήριο της αθωότητας. Η ολιγωρία του κράτους για εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων δεν μπορεί να αποβαίνει σε βάρος του κατηγορούμενου».

Απαντώντας σε ερώτησή μας ο κ. Αλεξάνδρου για τη σοβαρότητα των αδικημάτων, είπε πως πρόκειται για «κατ΄ ισχυρισμόν απειλές» και κατέληξε λέγοντας πως «δεν άσκησε βία ο πελάτης μου».