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Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ θερμή αέρια μάζα αναμένεται από αύριο.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρηθούν τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ιδιαίτερα στα ορεινά. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νοτιοδυτικά παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 35 στα νότια και στα ανατολικά παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με το ενδεχόμενο παροδικά αυξημένης χαμηλής νέφωσης σε παράλιες κυρίως περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως καταβατικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, παρόλο που τα απογεύματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ιδιαίτερα στα ορεινά.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή θα σημειώσει άνοδο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ μέχρι την Κυριακή θα σημειώσει μικρή πτώση.