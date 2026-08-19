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Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου της φάσσας έχει ξεκινήσει, όμως το φετινό ραντεβού των κυνηγών με τη φύση πραγματοποιείται κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες. Οι παρατεταμένες ψηλές θερμοκρασίες και η παρατεταμένη ξηρασία, καθιστούν τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς πιο ορατό από ποτέ.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Τμήμα Δασών εξέδωσε ανακοίνωση, απευθύνοντας θερμή έκκληση προς όλους τους εξορμώντες από την ερχόμενη Κυριακή να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή.

Η άμεση κινητοποίηση σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς, θεωρείται πολύ σημαντική για κατάσβεσή της. Επομένως, οποιοσδήποτε εντοπίσει καπνό ή φωτιά, προτρέπεται να ειδοποιήσει αμέσως το Τμήμα Δασών στο 1407 ή την Πυροσβεστική στο 112.

Α.Ν.