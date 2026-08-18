Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στη Σρι Λάνκα, γιατροί βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο περιστατικό, αφαιρώντας από την ουροδόχο κύστη 55χρονου άνδρα πέτρα βάρους 3,1 κιλών και μήκους περίπου 17 εκατοστών.

Η επέμβαση έγινε την περασμένη εβδομάδα σε νοσοκομείο του Τρινκομάλι, στην ανατολική Σρι Λάνκα. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της χειρουργικής ομάδας, το εύρημα ενδέχεται να είναι η μεγαλύτερη πέτρα ουροδόχου κύστης που έχει καταγραφεί και αφαιρεθεί χειρουργικά μέχρι σήμερα.

Βάρος όσο ένα βρέφος

Το μέγεθος της πέτρας είναι εντυπωσιακό: οι γιατροί αναφέρουν ότι ζύγιζε όσο ένα τελειόμηνο μωρό, ενώ οι διαστάσεις της παραπέμπουν σε αυγό στρουθοκαμήλου.

Ο 55χρονος είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι αντιμετώπιζε σημαντική δυσκολία στην ούρηση και οι εξετάσεις αποκάλυψαν την παρουσία της τεράστιας πέτρας στην ουροδόχο κύστη.

Ο χειρουργός Prahalahan Balakrishnan, ο οποίος πραγματοποίησε την επέμβαση, δήλωσε στο BBC Sinhala ότι, με βάση τα διαθέσιμα ιατρικά αρχεία, πρόκειται για τη μεγαλύτερη πέτρα αυτού του είδους που έχει καταγραφεί και αφαιρεθεί με χειρουργική επέμβαση.

Ο ασθενής αναρρώνει και, σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή. Παραμένει στο νοσοκομείο για να συνεχίσει τη θεραπεία και για άλλα προβλήματα υγείας.

Πέντε έως δέκα χρόνια μέσα στην ουροδόχο κύστη

Οι γιατροί εκτιμούν ότι η πέτρα μπορεί να είχε σχηματιστεί και να παρέμενε στην ουροδόχο κύστη του άνδρα για διάστημα πέντε έως δέκα ετών.

Οι πέτρες στην ουροδόχο κύστη δημιουργούνται όταν τα μέταλλα που βρίσκονται στα ούρα κρυσταλλώνονται και σταδιακά σχηματίζουν συμπαγείς μάζες.

Συχνά εμφανίζονται όταν η κύστη δεν αδειάζει πλήρως, με αποτέλεσμα τα ούρα να παραμένουν συμπυκνωμένα και να ευνοείται ο σχηματισμός κρυστάλλων.

Οι μικρές πέτρες, ακόμη και μεγέθους κόκκου άμμου, μπορεί να αποβληθούν φυσικά.

Όταν όμως το μέγεθός τους αυξάνεται, μπορούν να προκαλέσουν απόφραξη της ροής των ούρων και να απαιτήσουν ιατρική ή χειρουργική αντιμετώπιση.

Πέτρες μεγαλύτερες των 4 εκατοστών χαρακτηρίζονται ως γιγαντιαίες.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 1,9 κιλά

Το μέγεθος του ευρήματος στη Σρι Λάνκα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό αν συγκριθεί με το προηγούμενο καταγεγραμμένο ρεκόρ.

Σύμφωνα με τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες, η μεγαλύτερη πέτρα στην ουροδόχο κύστη που είχε καταγραφεί μέχρι σήμερα αφαιρέθηκε στη Βραζιλία το 2003. Ζύγιζε 1,9 κιλά και είχε μήκος 17,9 εκατοστά.

Η πέτρα που αφαιρέθηκε στη Σρι Λάνκα έχει σχεδόν το ίδιο μήκος, περίπου 17 εκατοστά, αλλά το βάρος της φτάνει τα 3,1 κιλά.

skai.gr